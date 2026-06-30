La 49enne affronta uno dei temi più delicati per le mamme che hanno una professione

La showgirl indica il modello del Nord Europa e lancia un messaggio forte e chiaro

Michelle Hunziker, ospite del podcast The Italian Dream, prodotto da Chora Media, affronta un tema che le sta particolarmente a cuore: la difficoltà, ancora oggi, di conciliare maternità e carriera. Un argomento che conosce bene, da mamma di tre figlie, Aurora, Sole e Celeste, e che racconta con grande sincerità. Parla delle donne che hanno paura di fare figli per non perdere il lavoro.

''In Italia servono asili nido nelle aziende'': Michelle Hunziker sulle donne che hanno paura di fare figli per non perdere il lavoro

Michelle riflette su questa preoccupazione che, sottolinea, non dipende solo dalle scelte individuali, ma anche dalla mancanza di strumenti concreti capaci di sostenere davvero le madri lavoratrici. "Forse se in Italia le aziende, che comunque sono in difficoltà per tanti motivi, avessero la possibilità, come nel Nord Europa, di mettere gli asili e gli asili nido, già una mamma che lavora potrebbe essere molto più serena", spiega la showgirl.

Per Hunziker, il modello adottato in diversi Paesi del Nord Europa rappresenta un esempio da seguire. La presenza di asili nido direttamente nei luoghi di lavoro consentirebbe alle mamme di affrontare con maggiore tranquillità il rientro dopo la maternità, senza sentirsi costrette a scegliere tra figli e carriera. "Tu fai un bambino e sai che te lo puoi portare in azienda, e tu lavori e te lo gestisce qualcun altro all'interno di un asilo nido fatto apposta", aggiunge Michelle.

La 49enne nel podcast The Italian Dream affronta uno dei temi più delicati per le mamme che hanno una professione

La 49enne sottolinea come il sostegno alla genitorialità non debba essere visto come un privilegio, ma come un investimento sul futuro, sia per le aziende sia per la società. Questo cambiamento potrebbe aiutare molte donne a vivere la maternità senza il timore di dover rinunciare alle proprie ambizioni lavorative. "Ci sono tante cose sulle quali lavorare, ma il fatto di aver paura di perdere il lavoro, essere declassate, è un fattore molto importante”, conclude.