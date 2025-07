Classe 1977, ha 48 anni solo all’anagrafe: la svizzera è definita ‘bionica’ anche da chi la immortala sul set

Fisico tonico e muscoloso, pelle radiosa e niente rughe: sembra sempre una ragazzina

Alcuni dei fotografi che la immortalano sul set per gli shooting la definiscono ‘bionica’. Classe 1977, ha 48 anni solo all’anagrafe: per lei il tempo sembra essersi fermato. Fisico tonico e muscoloso, pelle radiosa e niente rughe: sembra sempre una ragazzina, quella che incantò tutti con un popò perfetto in una famosissima pubblicità di un brand di intimo nel lontano 1995. Michelle Hunziker a D di Repubblica rivela come fa ad avere un’età biologica di 25 anni. "Vivo da innamorata e l'innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”, confessa.

"Vivo da innamorata e l'innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani": Michelle Hunziker rivela come fa ad avere un'età biologica di 25 anni

La showgirl svizzera madre di tre figlie, nonna di Cesare, 2 anni, quando le si domanda quanto sia cambiata negli ultimi 30 anni, spiega: “Completamente! E per fortuna. A 19 anni ero già madre, matura e responsabile, ma avevo tante insicurezze: cercavo il mio posto nel mondo, avevo bisogno di essere accettata. Oggi sono consapevole di ciò che desidero, scelgo con chi stare, non temo più il giudizio degli altri. Ho i miei problemi, certo, ma li gestisco senza farmi travolgere. Vivo nel qui e ora e non tornerei mai indietro".

Inevitabilmente si va sulla sua età biologica, 25 anni: “In realtà non l’ho detto io! E’ stata una giornalista a riportarlo, dopo aver parlato con Ascanio Polimeni, mio amico e medico endocrinologo, Con lui sto studiando su me stessa gli effetti degli integratori: li provo, li valuto, verifico i risultati reali. Mi sono sottoposta a test genetici, epigenetici, sui telomeri e molto altro. Da lì è emersa quell’età biologica”.

La Hunziker poi svela: “Credo tantissimo nell’epigenetica: possiamo davvero influenzare il nostro destino attraverso lo stile di vita, le emozioni, la gestione della rabbia e del perdono. Il modo in cui affrontiamo la vita incide su tutto: pelle, capelli, cellule. Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a vedere sempre il lato bello delle cose, anche nei momenti difficili. Dico sempre che ‘vivo innamorata’ e l’innamoramento, si sa, rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”.

Anche imprenditrice di successo con il suo marchio beauty Goovi, Michelle si gode il successo e l’amore con Nino Tronchetti Provera, 56 anni. Vive sotto i riflettori, per lei non è un problema: “E’ stata una scelta consapevole. Ricordo ancora il primo autografo che ho firmato, ero a Riccione con mia madre. In quel momento mi sono promessa che non avrei mai detto di no a una foto o a un autografo. Il pubblico ha la priorità: se decidi di essere un personaggio è un impegno che devi onorare. Certo, ci sono momenti difficili, quando magari sei triste, ma devi comunque andare in scena. Fa parte del gioco, e lo accetto con gratitudine”.

La Hunziker confida le sue priorità: “Amore e famiglia sono in cima alla lista, sempre. Se riesci a dare la priorità a ciò che conta davvero, la bellezza viene da sé. Il lavoro è importantissimo per me, ma viene dopo. E’ un equilibrio che mi fa stare bene”.