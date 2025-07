Stefano Corti e la vacanza annuale da solo col figlio Gabriele, avuto dall'ex: ''Abbiamo una storia particolare, magari un giorno racconterò i dettagli''

L’inviato de Le Iene lo ha avuto quando era giovanissimo: i due sono in Thailandia

Il 40enne, legato a Bianca Atzei, è anche padre di Noah, nato a gennaio 2023

Ospite a Mamma Dilettante con la compagna Bianca Atzei, da cui a gennaio 2023 ha avuto Noah, aveva detto: “Viaggi avventurosi? Li faccio con mio figlio grande. Facciamo un viaggio all’anno di 15 giorni, scegliamo un Paese e lo visitiamo zaino in spalla, andiamo in giro”. Stefano Corti racconta la sua vacanza annuale col figlio Gabriele, avuto dall’ex. “Abbiamo una storia particolare, magari un giorno racconterò i dettagli”, rivela il 40enne sul social.

Stefano e Gabriele sono in Thailandia. Sorridono insieme nelle foto. Il ragazzo ha compiuto 17 anni l’1 aprile. “Io & Gabri abbiamo una storia particolare che un giorno magari racconterò nel dettaglio. Questo è il periodo dell’anno in cui ci regaliamo un viaggio per stare insieme, per condividere le bellezze del mondo e per rafforzare la nostra unione. In passato ho fatto fatica a tenere tutto in piedi perché quando c’è tanta distanza e una situazione non di confort è tosta”, spiega Corti.

L’artista ha festeggiato il compleanno il 18 luglio e fa sapere: “Da poco ho fatto gli anni, lui non c’era ma uno dei regali più belli è stato il suo messaggio che ha dato ragione a tutti i sacrifici del passato. Lo condivido con voi perché è la cosa più bella che un papà possa ricevere”.

Svela il messaggio ricevuto dal primogenito: “Auguriii Papà, ci sono distanze che separano, ma l’amore vero resta sempre vicino. Anche se non ci vediamo tanto quanto vorrei, voglio che tu sappia quanto ti amo. Sei il migliore papà del mondo, sei una persona straordinaria, con un cuore immenso e una personalità che illumina chiunque ti stia accanto”.

Il post del 40enne, inviato de Le Iene

Il figlio continua: “Riesci sempre a farmi sorridere, anche nei momenti più difficili. Basta sentirti, anche solo per poco, per sentirmi subito meglio. Hai il dono di rendere tutto più leggero, di portare gioia con la tua simpatia e il tuo affetto sincero. Voglio ringraziarti papà, perché nonostante la distanza siamo riusciti a conservare un rapporto che trovo molto speciale e che affeziono. Il tempo e i chilometri non hanno cambiato quello che siamo, e questa è una delle cose più belle che ho nella mia vita. Ti amo tantissimo, auguri di buon compleanno”.

Nel podcast di Diletta Leotta Stefano su Gabriele aveva confidato: “Abita a Marsiglia, è stato concepito in Tunisia, è nato a Viterbo. Io l’ho saputo che era già nato tramite una lettera… E’ un po’ una storia incredibile. L’ho scoperto dopo. Per caso sono tornato in quel posto in Tunisia e mi arriva questa lettera… Come l’ho presa? Ho preso un aereo e sono andato a Marsiglia per vedere se c’era veramente questo bambino. C’era, l’ho preso in braccio e ho detto: ‘Cavolo, che bello: è mio!’. E basta e poi da lì sono partito”.