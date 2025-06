La piccola di 10 anni si gode la festa tutta per lei: negli scatti condivisi non si vede il papà, Tomaso Trussardi

Presenti anche nonna Ineke e zio Harold, il fratello della showgirl 48enne svizzera

Niente ponte lungo. Michelle Hunziker rimane a Milano: è in festa per la Prima Comunione della figlia Celeste. La showgirl condivide nelle sue IG Stories tante bellissime foto di famiglia, in cui c’è, presenza immancabile, pure Aurora Ramazzotti, la primogenita 28enne della 48enne, accompagnata dal suo futuro marito Goffredo Cerza. Nessuna traccia del papà della festeggiata, Tomaso Trussardi. La svizzera e l’imprenditore, anche padre di Sole, 12 anni il prossimo 10 ottobre, si sono separati nel 2022, dopo 11 anni insieme, di cui 7 di matrimonio.

Michelle Hunziker in festa per la Prima Comunione della figlia Celeste: le bellissime foto di famiglia, c'è anche Aurora col futuro marito

Michelle sorride raggiante. Per l’occasione speciale della sua ‘Cece’, così la chiama lei, ha voluto accanto mamma Ineke, nonna della bambina, e il fratello Harold, lo zio adorato. Tra i presenti Laura Barenghi, make up artist della Hunziker dal 1998 e sua grande amica, e Graziella Lopedota, manager dell’artista. Negli scatti non si vede il suo nipotino, Cesare. Il figlio di Auri e Goffredo, due anni compiuti lo scorso 30 marzo: è rimasto a casa con la tata o i nonni paterni?

La showgirl in chiesa con le figlie e Don Vittorio

Alla cerimonia presenti pure nonna Ineke, zio Harlod, Laura Barenghi e Graziella Lopedota

Grande emozione in chiesa grazie a Don Vittorio, che ha celebrato la funzione. “Ha parlato con il cuore!”, svela Michelle. La conduttrice sceglie di indossare un tailleur composto da giacca doppiopetto, gilet e pantaloni palazzo color avorio dalla stampa a quadri, con scarpe beige coordinate. Celeste opta per un abitino romantico e sognante bianco con un fiocco in vita con le scarpe in tono. Sole ha un abito lilla con coprispalle bianco e scarpette bianche.

Aury super chic con accanto il compagno da cui ha avuto il figlio Cesare, 2 anni

Michelle insieme alla madre

Aurora è davvero felice e sobria con il suo abito a camicia dai toni chiari a righe sottilissime con una cintura in tessuto che lo stringe in vita. Foulard colorato portato a fascia per tenere indietro i lunghi capelli, sotto ballerine rosse.

La conduttrice abbraccia l'amato fratello

Dopo la cerimonia i chiesa, tutti al pranzo organizzato in un giardino, approfittando del bel tempo. Abbracci, baci e buonumore per tutta l’allegra comitiva, anche Odino, il levriero di famiglia.