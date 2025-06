Tante donne la insultano spietate, lei, vittima di bodyshaming, replica e ironizza anche

“Sei anoressica”, “Non ti si può guardare”, “Hai la diastasi” solo alcuni dei commenti

Non teme i giudizi, ma certo non si aspettava una valanga di commenti cattivi e pieni di odio di questa portata. Elena Santarelli sbotta sui social dopo le offese ricevute per una foto in cui appare in costume, pubblicata sul suo profilo Instagram. La 43enne si piace e non lo nasconde: si fa vedere in due pezzi senza filtri, al naturale. Molti le fanno i complimenti, ma in tanti, soprattutto donne, sono spietati.

''Sono donne cattive'': Elena Santarelli sbotta sul social dopo le offese ricevute per una foto in cui appare in costume

“Sei anoressica”, “Non ti si può guardare”, “Hai la diastasi”, "Ma come sei diventata? Eri la più bella", "Ci vuole coraggio per farti vedere così" , le scrivono. E ancora: “Ma cos’è quella riga che scende lungo l’addome?”, questi sono solo alcuni dei commenti che parlano di bodyshaming impietoso e sconvolgente.

C’è chi esprime competenza e scrive: “Cicatrice centrale verticale da addominoplastica, questo perché dite sempre la verità e poi avete avuto tutte anche problemi di alimentazione. I social hanno generato mostri di falsità. E’ tutto talmente ipocrita e irreale che oramai la dissociazione ha la meglio. Elena, se sei stata o sei in terapia, questa non ha proprio funzionato”.

Tante donne la insultano spietate, lei, vittima di bodyshaming, replica

“Che poi perché criticare le colleghe con la bocca a culo di gallina e far credere che tu abbia disdegnato punturine di botox e acido - prosegue la follower - la chirurgia ti rende non solo ancora più fake ma fa comprendere quanto tu sia in crisi con te stessa e la tua realtà di donna. Puntare all'intelligenza comprendo sia molto più complicato, ma ti darebbe l'opportunità di essere grata di avere una bella famiglia, a meno che anche questa è fake come tutto ciò che dici e allora si spiega tutto il resto”.

Ribatte con educazione, ma con estrema chiarezza

E ancora: “Dio mio che cosa è diventata???!!! Era la più bella: l'unica non rifatta, una bellezza naturale e raffinata, anche ironica e simpatica nel nonostante il dramma terribile che ha vissuto. Questa foto parla di anoressia, di un corpo informe, quasi una lastra. Un vero peccato”.

La 43enne non perde l'ironia

Arriva il sostegno di tanti utenti. Elena alla fine ribatte: “Si può dire a una persona ‘non mi piaci', con eleganza e rispetto… Quello che non condivido è la cattiveria”. “Sono donne cattive, nulla da aggiungere”, sottolinea ancora la showgirl. E poi chiarisce ironicamente: “Sì, le punturine le faccio”.