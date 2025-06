Andreas Muller spegne le candeline con le sue gemelline: il ballerino compie 29 anni e festeggia con i suoi affetti, guarda

La compagna Veronica Peparini gli dedica parole importanti sul social

“Grazie vita, non ti ho mai amata abbastanza, ma sto cambiando, grazie all’amore”, svela lui

Diranno di sì il prossimo 19 settembre. E’ un momento d’oro per lui, che nello stesso mese inaugurerà anche una sua attività commerciale, e la compagna 54enne. Andreas Muller il 2 giugno spegne le candeline con le sue gemelline. Il ballerino compie 29 anni e festeggia con i suoi affetti più cari, non ha bisogno di altro. Accanto al danzatore ci sono Veronica Peparini insieme a Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024.

Andreas Muller spegne le candeline con le sue gemelline: il ballerino compie 29 anni e festeggia con i suoi affetti

“Auguri papà”, c’è scritto sulla torta. Andreas è raggiante. “Grazie vita, non ti ho mai amata abbastanza, ma sto cambiando, grazie all’amore”, svela sul social, dove condivide alcune foto e un breve video del momento indimenticabile. La coreografa, ex professoressa di Amici, che a sorpresa potrebbe tornare nel talent show di Maria De Filippi, gli dedica parole importantissime. La loro unione, iniziata nel 2017, è salda più che mai.

La compagna Veronica Peparini gli dedica parole importanti sul social

“Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare”, scrive Veronica, mamma pure di due figli avuti dall’ex Fabrizio Prolli: Olivia 13 anni compiuti il 29 marzo, e Daniele, 17 lo scorso 11 dicembre. Lei e Muller non vedono l’ora che arrivi il gran giorno delle nozze, che non saranno in chiesa: hanno annunciato una cerimonia all’aperto co vista mozzafiato su Roma. A DiPiù hanno recentemente confessato: “Non vediamo l’ora che arrivi il 19 settembre per diventare marito e moglie. Noi siamo la prova che all’amore vero non si può mai sfuggire”.