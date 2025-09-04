''Siamo innamorati da poco e felici'': Michelle Hunziker rompe il silenzio sul suo nuovo amore con Nino Tronchetti Provera parlando con un giornale tedesco, le sue parole

La 48enne si apre sul legame nato con l’imprenditore e manager romano 58enne

La showgirl è raggiante: tutto nella sua vita va, ora, come dovrebbe…

Michelle Hunziker vive un momento d’oro, tanto sul fronte professionale quanto nella vita privata. La conduttrice, 48 anni, è pronta a tornare in Germania alla guida del Guinness dei Primati, lo show amatissimo dal pubblico europeo che segna per lei un ritorno in grande stile sul piccolo schermo tedesco. In occasione della presentazione del programma, Michelle concede un’intervista al portale Bunte.de e rompe per la prima volta il silenzio sul suo nuovo amore con Nino Tronchetti Provera, 58 anni, manager e imprenditore noto per il suo impegno nel settore della finanza sostenibile. “Siamo innamorati da poco e felici”, confida, radiosa e con l’entusiasmo di chi sta vivendo un capitolo nuovo della sua vita.

Dopo anni in cui le sue relazioni hanno spesso fatto discutere, la showgirl oggi preferisce la discrezione: “Sono davvero felice. L'amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte. Sono un po' protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo appena innamorati e felici. Ma cerco di mantenere il tutto un po' privato, in modo che le persone possano proteggerlo”.

Una scelta di riservatezza che non stupisce. Michelle resta una delle personalità più amate del panorama televisivo, divisa tra Italia e Germania, madre attenta delle tre figlie Aurora, 28 anni, Sole e Celeste, 12 e 10. Ora è finalmente pronta a concedersi un nuovo equilibrio sentimentale, dopo i matrimoni finiti con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Con il sorriso che da sempre la contraddistingue, non nasconde l’entusiasmo di vivere questa stagione della sua vita all’insegna della leggerezza e della serenità, che adesso paiono davvero a portata di mano.