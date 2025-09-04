E' questo il nuovo fidanzato di Belen? Il gossip sulla nuova storia d'amore dell'argentina impazza, le foto con lui e la presunta identità dell’uomo

- In un carosello di immagini pubblicate dalla 40enne comparirebbe Stefano Belingardi Clusoni
- L’argentina solo pochi giorni fa in un’intervista aveva detto di voler stare per un po’ da sola…
Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo un’estate movimentata, tra rumor, discussioni e inevitabili polemiche, la 40enne argentina sembrerebbe aver trovato una nuova serenità accanto a un volto noto del mondo dell’architettura milanese. La presunta identità dell’uomo, mentre il gossip impazza e viene sparato a ‘bomba’ da Dagospia, sarebbe, infatti, svelata: si tratterebbe di Stefano Belingardi Clusoni, classe ’87.
Architetto di successo e mente creativa dietro progetti che stanno cambiando il profilo di Milano, Belingardi Clusoni è il fondatore dello studio Be.St. Suo il progetto di “TheTris”, il grattacielo di cento metri che sorgerà alla Barona, e suo anche il nuovo quartier generale di Satispay, segno di un talento ormai riconosciuto a livello internazionale.
I due si sarebbero incontrati in Sardegna, durante serate mondane che hanno fatto da cornice a un colpo di fulmine diventato presto evidente. Paparazzati in atteggiamenti complici e affettuosi, non si sono preoccupati troppo degli sguardi indiscreti. A suggellare il tutto è arrivato anche il post Instagram di Belen stessa. Un carosello di immagini delle sue “Hermosas vacaciones”, dove tra mare, sorrisi e amici, compare proprio il nuovo compagno. In uno scatto sono in barca con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo e alcuni amici, in un altro si intravedono sguardi e vicinanza che parlano da soli.
Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Chi, Belen aveva confidato: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.
E forse è davvero così. Dopo un’estate turbolenta, ora è il momento di una nuova prospettiva. Questa volta disegnata non a matita, ma a quattro mani, insieme a un architetto. Lui di visioni, progetti e prospettive se ne intende.