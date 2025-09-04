In un carosello di immagini pubblicate dalla 40enne comparirebbe Stefano Belingardi Clusoni

L’argentina solo pochi giorni fa in un’intervista aveva detto di voler stare per un po’ da sola…

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo un’estate movimentata, tra rumor, discussioni e inevitabili polemiche, la 40enne argentina sembrerebbe aver trovato una nuova serenità accanto a un volto noto del mondo dell’architettura milanese. La presunta identità dell’uomo, mentre il gossip impazza e viene sparato a ‘bomba’ da Dagospia, sarebbe, infatti, svelata: si tratterebbe di Stefano Belingardi Clusoni, classe ’87.

E' questo il nuovo fidanzato di Belen? Il gossip sulla nuova storia d'amore dell'argentina impazza, le foto con lui e la presunta identità dell’uomo

Architetto di successo e mente creativa dietro progetti che stanno cambiando il profilo di Milano, Belingardi Clusoni è il fondatore dello studio Be.St. Suo il progetto di “TheTris”, il grattacielo di cento metri che sorgerà alla Barona, e suo anche il nuovo quartier generale di Satispay, segno di un talento ormai riconosciuto a livello internazionale.

I due si sarebbero incontrati in Sardegna, durante serate mondane che hanno fatto da cornice a un colpo di fulmine diventato presto evidente. Paparazzati in atteggiamenti complici e affettuosi, non si sono preoccupati troppo degli sguardi indiscreti. A suggellare il tutto è arrivato anche il post Instagram di Belen stessa. Un carosello di immagini delle sue “Hermosas vacaciones”, dove tra mare, sorrisi e amici, compare proprio il nuovo compagno. In uno scatto sono in barca con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo e alcuni amici, in un altro si intravedono sguardi e vicinanza che parlano da soli.

Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Chi, Belen aveva confidato: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

E forse è davvero così. Dopo un’estate turbolenta, ora è il momento di una nuova prospettiva. Questa volta disegnata non a matita, ma a quattro mani, insieme a un architetto. Lui di visioni, progetti e prospettive se ne intende.