Melissa Satta per la prima volta sul red carpet dopo i gossip sulla presunta gravidanza: il look alimenta le voci di un figlio con Beretta, guarda

Sfila con indosso una jumpsuit rossa a un evento milanese a Palazzo Reale firmato 2night

La showgirl 39enne da sola all'inaugurazione ufficiale di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Abbronzata, raggiante, sul social scrive: “Felice di partecipare a questo evento”. Melissa Satta per la prima volta sfila sul red carpet dopo i gossip sulla presunta gravidanza. Il look alimenta le voci di un figlio col fidanzato 28enne Carlo Beretta. Indossa una jumpsuit rossa a un evento milanese a Palazzo Reale firmato 2night. Stavolta la showgirl 39enne va da sola all'inaugurazione ufficiale di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il compagno non c’è.

Melissa Satta per la prima volta sul red carpet dopo i gossip sulla presunta gravidanza: il look alimenta le voci di un figlio con Beretta

L’ex velina non smentisce le voci di cicogna in volo. Nelle sue Storie, però, si fa vedere durante gli allenamenti in sala e il ventre parrebbe piatto. Eppure gli scatti postati in precedenza hanno fatto sorgere il dubbio a tutti sulla dolce attesa. Lei rimane con la bocca cucita, nonostante c’è chi addirittura si azzarda a svelare che aspetterebbe un altro maschietto dopo Maddox, il figlio di 9 anni avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Lei non smentisce la dolce attesa, ma nelle Storie si fa vedere mentre si allena e il ventre parrebbe piatto...

Sfila con indosso una jumpsuit rossa a un evento milanese a Palazzo Reale firmato 2night. La showgirl 39enne da sola all'inaugurazione ufficiale di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%

La Satta si prende i riflettori. Alla serata partecipano anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i piloti della Scuderia Ferrari HP. Con il Gran Premio di Monza in vista, il premium brand italiano di birra celebra con un evento esclusivo la sua partnership con la famosissima Scuderia automobilistica. Tra i vip raccolgono l’invito pure Stefano Accorsi e Rkomi. Ma è Melissa la ‘sorvegliata speciale’.