La showgirl 53enne si mette a nudo in tv, a La Volta Buona, e parla dei disturbi alimentari

“Ho raggiunto il mio equilibrio pensando solo a mio figlio in gravidanza”, è madre di Agnese e Sofia, 21 e 14 anni

Solo la gravidanza l’ha aiutata a raggiungere nuovamente il suo equilibrio. E’ madre di Aggnese e Sofia, nate nel 2003 e nel 2010 dal legame con il marito Mauro Graiani. Milena Miconi racconta i problemi psicologici che l’hanno portata ad avere disturbi alimentari. “In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10, sono arrivata a 50 chili”, svela a La Volta Buona.

''In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10, sono arrivata a 50 chili'': l'attrice Milena Miconi racconta i suoi problemi psicologici

La showgirl 53enne ha cominciato ad avere problemi durante l’adolescenza. Ha preso peso dopo lo sviluppo, arrivato per lei presto, a soli 11 anni. Milena si è sentita in forte disagio con i suoi coetanei, così ha smesso di mangiare. "In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10. Sono arrivata a 50 chili, erano davvero pochi. Non andava mai bene. Ma il vero problema era psicologico, mi sentivo a disagio, mi guardavo allo specchio e non mi vedevo mai come volevo”, confessa.

La showgirl 53enne si mette a nudo in tv, a La Volta Buona, e parla dei disturbi alimentari

La Miconi, fortunatamente, si è resa conto in un determinato momento, di aver superato il limite,, di rischiare grosso con la salute. “Davanti a un piatto di carne, ho provato un rigetto così forte che mi ha allarmato”, spiega. Così ha cominciato a curarsi. Tutto è cambiato in positivo durante la sua prima gravidanza. “Ho raggiunto il mio equilibrio così, ho preso 23 chili e li ho persi serenamente. Mio figlio era la priorità”, sottolinea.