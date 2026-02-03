Morte Maria Rita Parsi, il dolore di Caterina Balivo in diretta e le parole di Luxuria: ''Aveva dolore alla gamba''

La stimata professoressa è venuta a mancare ieri, 2 febbraio, lasciando molti sconvolti

A ricordarla anche Caterina Balivo in diretta nel suo programma, dove non ha trattenuto le lacrime

La sua ospite Vladimir Luxuria ha ricordato di averla sentita pochi giorni fa e cosa si sono dette

La morte della psicologa Maria Rita Parsi ha colpito tanti. La professoressa è venuta a mancare ieri, 2 febbraio, a 78 anni.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro delle testate e anche di molti programmi tv, inclusi quelli che l’avevano più volte ospitata in questi anni in quanto punto di riferimento per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

A “La Volta Buona” l’hanno ricordata la conduttrice Caterina Balivo e la sua ospite Vladimir Luxuria.

Caterina Balivo commossa a "La Volta Buona" per la scomparsa della psicologa Maria Rita Parsi

Luxuria ha anche raccontato di averla sentita pochi giorni fa: “L’avevo vista tre giorni fa, lei mi aveva soltanto detto che aveva un dolore alla gamba. Tant’è che le avevo detto: ‘Fatti vedere’. Lei mi aveva detto un po’ sbrigativamente: ‘Sai il lavoro, le cose, comunque sì mi faccio vedere’. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa”.

La voce di Caterina Balivo si spezza. L’emozione è tanta. L’ammirazione per la professoressa – che, ha sottolineato, ha sempre partecipato a titolo gratuito - era enorme.

“Ha fatto tantissimo per i bambini, era una persona unica”. “Se c’era una persona che amava i bambini e lottava per loro, era lei. Pensate, lei è stata sempre ospite nei vari programmi sempre a titolo gratuito, perché lei diceva: ‘Il mio è un servizio pubblico’. Sognava di fare sempre di più […] Era la sua missione”.

Caterina non riesce a trattenere la commozione per la morte di una donna che stimava davvero tanto

Caterina non riesce a trattenere il pianto per la commozione. “Cara prof, noi ti vogliamo bene. Grazie per tutte le cose belle che hai fatto e per tutte quelle famiglie che hai aiutato, per tutti quei bambini che hai salvato. Grazie davvero”.

A voler dare il suo tributo è stata un’altra presentatrice Rai, Eleonora Daniele.

A fine giornata ha scritto su Instagram: “Ho atteso a scrivere. Incredula dopo la notizia di stamattina. I miei redattori mi guardano sconvolti e mi informano della tua morte. Io non capisco. Non ci credo. Dico ci sarà un errore , si saranno sbagliati , come è possibile?”.

“Stavi con me in trasmissione la settimana scorsa e stavi benissimo. Cosa è successo? La notizia purtroppo è vera . Prendo tempo . E respiro. Te ne sei andata. Così. Senza avvisare , senza dirci nulla . Senza capire che cosa sia accaduto davvero. Rimango ancora in silenzio . Perché rifletto: la vita è così spietata che decide in un secondo di cambiare il corso delle cose e renderle un destino? Ora rialzo gli occhi e mi guardo intorno . Per continuare a cercarti . Dove non ti rivedrò mai più”, ha aggiunto.

“Come posso dimenticare quel sorriso speciale che ti contraddistingueva . Terrò la tua sedia bianca sempre per te , il tuo posto sarà sempre qui , perché le tue battaglie non andranno mai perdute , esisteranno in noi e in tutte le persone per le quali la tua forza ha generato conforto e ristoro . Le parole non volano , rimangono nei cuori e sedimentano , rimane l’amore , quello è eterno”.