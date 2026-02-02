''44 anni e sentirli tutti'': Filippo Magnini festeggia il compleanno con la famiglia, foto

L’ex nuotatore ha celebrato 44 anni insieme ai genitori e alla sua famiglia

Sul social ha condiviso alcune immagini delle celebrazioni e scherzato sugli anni che passano

Filippo Magnini ha festeggiato i suoi 44 anni in famiglia.

L’ex nuotatore ha spento le candeline oggi, 2 febbraio. E ha celebrato con la moglie Giorgia Palmas, la figlia Mia, Sofia Bombardini (la ragazza nata da una precedente relazione di Giorgia) e i suoi genitori Gabriele e Silvia Magnini.

E’ stato lo stesso Filippo a condividere alcuni scatti della piccola ma sentita festa sul social.

Filippo Magnini festeggia 44 anni insieme alla moglie Giorgia Palmas, 43, a Sofia Bombardini, 17, alla figlia Mia, 5, e ai suoi genitori Gabriele e Silvia

Vicino a una serie di scatti, in cui compaiono sia la torta al cioccolato con le candeline che i palloncini a forma di 44, ha scritto scherzando: “44 anni e sentirli tutti”.

“Ma grazie alla mia stupenda famiglia me ne sento appena 43”, ha continuato sempre con ironia. “Vi amoooooo, 02/02/82”, ha poi aggiunto.

Giorgia festeggia i 44 anni di Filippo

In una giornata così speciale è arrivata anche la dedica dell’ex velina, che festeggerà anche lei 44 anni tra poco più di un mese. In un post ha scritto: “Buon Compleanno alla metà del mio cielo, al mio porto sicuro, all’Amore infinito della mia Vita, al mio migliore amico, al mio comico preferito, al mio compagno di ‘viaggi’, al cuore che batte all’unisono col mio. Buon Compleanno Amore mio”.

Maglione a collo alto e sorriso smagliante, Filippo sta vivendo un momento di grande gioia sia nella vita privata che in quella professionale.

E’ stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di “Ballando con le Stelle” – si è classificato quarto. Inoltre insieme alla famiglia si è da poco trasferito in una nuova casa.

La coppia ha infatti acquistato e ristrutturato un bellissimo appartamento nel quartiere San Siro a Milano.