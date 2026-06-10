''Ti stanno da Dio'': Natalia Paragoni, dopo la diagnosi di cancro, accorcia ancora di più i capelli, guarda il look

Prima da sola ha deciso per il long bob, ora invece sceglie un pixie cut con frangetta

Dopo la seconda chemio, corre ai ripari, a causa del forte indebolimento della chioma per la terapia

Natalia Paragoni, dopo la diagnosi di cancro, accorcia ancora di più i capelli e si fa vedere ancora una volta sui social col nuovo look. Prima da sola, ha deciso per il long bob, ora invece sceglie un taglio corto, che ricorda un pixie cut con frangetta. Dopo la seconda chemio, la 28enne corre ai ripari, a causa del forte indebolimento della chioma per la terapia. Lo scorso aprile, incinta di 8 mesi della piccola Beatrice, ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin e, dopo il parto, lo scorso 5 maggio, a iniziato il percorso per battere il tumore. “Stai da Dio”, le sottolineano i follower.

''Ti stanno da Dio'': Natalia Paragoni, dopo la diagnosi di cancro, accorcia ancora di più i capelli

La battaglia è iniziata, Natalia la affronta facendosi forza. Accanto ha il compagno Andrea Zelletta, a cui è legata dal 2019, quando si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Lei e il 32enne sono genitori anche di Ginevra, che il 20 luglio compirà 3 anni. Anche la sua famiglia è stretta a lei con grande affetto e calore.

Prima da sola ha deciso per il long bob, ora invece sceglie un pixie cut con frangetta

Sotto il post di Natalia si scatena immediatamente una pioggia di commenti. In tanti sottolineano quanto il nuovo look la valorizzi e metta in risalto i suoi lineamenti. Tra le prime a farle arrivare il proprio affetto c'è Alba Parietti, che le scrive un semplice ma eloquente “Bellissima”.

Dopo la seconda chemio, corre ai ripari, a causa del forte indebolimento della chioma per la terapia. Il compagno Andrea Zelletta sempre al suo fianco

Nilufar Addati la definisce “Una bambola”. Anche Giulia Salemi si unisce al coro di complimenti con un affettuoso “Bellissima”. Ma oltre agli apprezzamenti per la sua immagine, a colpire è soprattutto la grande ondata di affetto ricevuta: follower, amici e volti noti del mondo dello spettacolo le fanno sentire tutta la loro vicinanza, incoraggiandola ad affrontare con forza e coraggio il delicato percorso che la aspetta nei prossimi mesi.