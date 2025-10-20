''Mi sposo'': Nathaly Caldonazzo annuncia le nozze in tv e svela a chi dirà di sì e quando

Lui è una persona completamente estranea al mondo dello spettacolo

Nathaly Caldonazzo in tv annuncia le nozze. A Verissimo confessa: “Mi sposo”. Rivela il mese in cui dirà di sì e parla anche dell’uomo che l’ha fatta capitolare. Finora per lei i fiori d’arancio non erano mai arrivati. Ha avuto relazioni importanti. Una, iniziata nel 1992, con Massimo Troisi, che si è conclusa con la terribile morte dell’attore e regista, il 4 giugno 1994. Un’altra con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano, attuale compagno di Claudia Gerini, da cui nel 2004 ha avuto la figlia Mia.

“Avevo smesso di credere nell'amore e invece poi è arrivato lui”, svela Nathaly. Parla di Filippo, un uomo completamente estraneo al mondo dello spettacolo: stanno insieme da meno di un anno. Il loro primo incontro risale a quando lei era giovanissima ed era la fidanzata di Troisi. “Da allora mi ha sempre immaginato come la donna della sua vita", spiega.

Il matrimonio è fissato per il 25 maggio 2026, il giorno dopo il suo 57esimo compleanno."Non mi interessava una relazione, ho fatto di tutto per mandarlo via. Invece lui è rimasto lì, ed è bello quando una persona rimane”, confida la Caldonazzo.

“Lui mi ha chiesto subito di sposarlo, ma ho preferito aspettare - racconta la showgirl - Veniamo tutti e due da due vite travagliate, di solitudine e sofferenza. Entrambi abbiamo pensato di morire, vedi la morte come la soluzione a tutto ma ovviamente so che oggi non è così. Vedo me e Filippo come due guerrieri, che si sono ritrovati in tarda età. Lui abbraccia le mie fragilità”.

Sulle nozze e chi la porterà all’altare Nathaly rivela: “Per una prima parte sarà mia madre ad accompagnarmi, poi subentrerà mia figlia Mia che mi cederà a lui”. E sulla figlia Mia sottolinea: “A lei ho insegnato che, quando non c'è più amore o un uomo ci manca di rispetto, bisogna chiudere una relazione”.