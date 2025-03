Il calciatore Nicolò Zaniolo fa la proposta di nozze alla madre di suo figlio, che aveva lasciato prima del parto: le romantiche foto a Firenze

Il 25enne approfitta della cena di compleanno della ragazza per darle l’anello

Il bomber aveva rotto con lei prima della nascita del loro figlio Tommaso nel 2021, poi a maggio 2024 la reunion

E’ proprio vero: i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le parole, cantante da Antonello Venditti, raccontano perfettamente quel che è accaduto a loro. Il calciatore Nicolò Zaniolo fa la proposta di nozze alla madre di suo figlio, che aveva lasciato prima del parto. Sara Scaperrotta, ovviamente, dice di sì. Tutto si svolge a Firenze., dove lo sportivo gioca con la casacca viola. Il 25enne approfitta della cena di compleanno della ragazza, che ieri, 26 marzo, ha compiuto 27 anni, per darle l’anello.

Tutto accade alle 23: l’Arno e Ponte Vecchio fanno da sfondo a un momento unico, che difficilmente la coppia dimenticherà. Nicolò sorprende la compagna portandola a mangiare in un ristorante esclusivo, con vista mozzafiato. La Scaperrotta prima spegne le candeline insieme al piccolo che ha messo al mondo il 23 luglio 2021. Nel locale trova ad accoglierla un tavolo con al centro fiori, apparecchiato finemente. “Unico”, commenta, parlando del compagno.

La romana non sa ancora la sorpresa che Zaniolo ha in serbo per lei. Quando la cena si conclude, arriva l’anello, un prezioso con un solitario immenso. Non ha dubbi. Quel che è accaduto in passato tra loro è ormai un lontano ricordo. Accetta di sposare l’uomo che ama e che le ha donato un figlio.

Il bomber aveva rotto con lei prima della nascita del loro figlio Tommaso, poi a maggio 2024 è arrivata inaspettata la reunion. Da allora ci sono state le vacanze insieme, a tre, col bambino e soli. L’ultima appena pochi giorni fa, approfittando della pausa di campionato per le nazionali in campo, a Parigi.

Zaniolo, quando c’era stato il crack, aveva commentato: “Convivendo, ci siamo resi conto di non essere più compatibili. Abbiamo condiviso il sogno di una famiglia insieme, non posso negarlo. Tuttavia, le cose hanno preso una direzione diversa e, quando Sara mi ha annunciato di essere incinta, sono stato franco nel comunicarle che non mi sentivo pronto per un tale impegno, soprattutto a causa del nostro rapporto ormai deteriorato. Nonostante ciò, ha scelto di andare avanti, una decisione che rispetto profondamente”. Sara lapidaria aveva fatto sapere: “Mi ha lasciata sola... Spero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi”. Nessuno allora si aspettava questo ‘happy end’.