''Dicono che mia figlia è figlia della donatrice e non mia, fanno schifo'': la nipote di Lino Banfi sbotta per i commenti social cattivi

Virginia Leoni, 32 anni, attaccata pesantemente dopo le dichiarazioni della madre Rosanna Banfi in tv

Ha ripercorso la storia della figlia, andata in menopausa precoce a 27 anni e ora madre di Matilde

Il 13 dicembre scorso è diventata mamma di Matilde, avuta dal marito Gianluca di Marco. La nipote di Lino Banfi ha realizzato un sogno. Il suo è stato un percorso difficile e doloroso. Andata in menopausa precoce a 27 anni, è riuscita ad avere la gravidanza grazie a un ovodonazione e alla fecondazione in vitro. Virginia Leoni, 32 anni, lo ha raccontato. Ha fatto lo stesso anche la madre, Rosanna Banfi, in tv. Per questo è stata attaccata pesantemente. Ora è stanca e sbotta per i commenti social cattivi. “Dicono che mia figlia e figlia della donatrice e non mia, fanno schifo”, sottolinea in un lungo post.

“Sono contenta e fiera di aver parlato del mio problema pubblicamente perché so di aver in qualche modo aiutato o semplicemente dato forza a molte altre ragazze. Purtroppo, però, faccio parte di una famiglia in cui due persone sono personaggi pubblici ed è capitato che anche loro ne parlassero in tv così come ho fatto anche io un paio di volte”, esordisce la donna.

“Tutto bello, ma esiste il lato oscuro della cosa e io cerco di ignorarlo. Ma certe volte faccio l’errore di leggere i commenti di questo popolo di ignoranti che sono gli italiani e finisco in un baratro e vorrei solo lanciare il telefono dalla finestra e poter cancellare così tutto quello che mi viene detto”, prosegue la Leoni.

“Per l’ennesima volta, dopo un’ospitata di mia mamma in televisione, sotto al video della sua intervista in cui parla di me sono stata sommersa di commenti di gente che pensa di poter dire qualunque cosa senza pensare che dall’altra parte ci può essere una persona che ha sofferto e che soffre. Devo leggere centinaia di commenti di persone sconosciute che mi dicono che MIA figlia non è mia figlia ma è figlia della donatrice. Mi hanno dato della cicciona, brutta e antipatica, ma questa è la cosa che mi fa stare più male. Perché so che geneticamente è così, io e lei abbiamo un dna diverso e questo non potrà mai cambiare”, chiarisce amara.

Poi Virginia precisa: “Però lei è MIA FIGLIA. Io l’ho tenuta in pancia per quasi 9 mesi, io l’ho partorita dopo 15 ore di estenuanti spinte e dolore, io le do il mio latte che esce dal mio seno. Voi siete delle persone orribili, cattive e mi fate schifo. Scommetto che l’8 marzo avete fatto qualche stupido post per la festa della donna e poi nel frattempo avete scritto qualche cattiveria nei confronti di qualche donna che neanche conoscete”.

La Leoni, stremata, conclude: “Auguro ai vostri figli di non avere mai problemi di infertilità perché affrontare un problema così grande e doloroso con persone come voi alle spalle sarebbe terrificante. Ok ora basta, quello che volevo dire l’ho detto, ora torno dalla mia bambina che ha bisogno di me, della sua mamma che la ama da impazzire. Ciao stronzi”.