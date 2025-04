''Non amatemi più'': Ornella Muti manda al 'al diavolo' gli uomini dopo essere stata 'schiacciata'

L’attrice 70enne ha capito che nella sua vita ci sono altre priorità

Dopo anni passati a pensare di non poter vivere senza un compagno, è cambiata

Ornella Muti, oggi splendida settantenne, ha raccontato al ‘La Stampa’ di aver cambiato radicalmente il suo approccio all’amore. Un tempo credeva che senza un compagno accanto non avrebbe potuto vivere. “E' sempre stato il fulcro di tutto, parlo dell'amore maschile. Ero convinta che senza non avrei potuto vivere e così è stato, per tanto tempo”, ha ammesso.

Col passare degli anni, però, l'attrice ha maturato una nuova consapevolezza. “Poi ho capito che, troppo spesso, nei rapporti, prevaleva la voglia di gestirmi, di schiacciarmi, mi sono piegata alle decisioni altri, ho cambiato me stessa pur di essere amata”, ha raccontato.

Ornella Muti, 70 anni, ha cambiato approccio all'amore

Oggi la Muti si dice decisa a non farsi più condizionare. “Adesso basta. Voglio fare quello che voglio, andatevene al diavolo, non amatemi più”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Con una vita già molto ricca grazie ai tre figli Naike, Andrea e Carolina, e a diversi nipoti, Ornella sente di non avere bisogno di ulteriori complicazioni. “Ho un sacco di altri amori, i figli, i nipoti, i cani, i gatti, gli alberi…perché devo fermarmi su uno che magari sta lì a dirmi ‘e perché hai fatto così? E perché hai salutato in quel modo?’”, ha spiegato.

Nonostante tutto, la porta non è del tutto chiusa a un possibile nuovo incontro, anche se l'attrice appare piuttosto scettica. “Nella vita non si può mai prevedere nulla, se incontrassi qualcuno domani, bè… penso che faticherebbe molto”, ha confidato.

Ornella con i figli e l'ex compagno Federico Fachinetti

Chi volesse conquistarla, dovrebbe superare più di una barriera. “Uno perché dovrebbe convincermi che non mi sta prendendo per i fondelli, due perché, tra lavoro e famiglia, la mia è una vita molto piena, non so se riuscirei a trovare spazio per uno che magari ne vuole molto”, ha concluso.