''Non riuscivo a credere che Maddalena Corvaglia si fosse innamorata di me così tanto'': Enzo Iacchetti spiega perché oggi non rincorre più le ragazzine

Il conduttore 72enne due decenni fa ha avuto una relazione con l’ex velina

Lei, che oggi ha 45 anni, era innamorata davvero tanto di lui

Enzo ammette di aver provato stupore per i sentimenti della bionda pugliese

Enzo Iacchetti ha ammesso che non riusciva a credere che Maddalena Corvaglia si fosse innamorata di lui.

Lo storico conduttore di ‘Striscia la Notizia’, 72 anni, ne ha parlato con ‘Il Corriere della Sera’, raccontando anche come oggi non “rincorre più le ragazzine” come poteva fare magari vent’anni fa.

“Ho avuto 4 o 5 amori importanti. In mezzo, per dimenticare, ho usato il chiodo scaccia chiodo. Non funziona, se sei davvero innamorato, anzi ti penti. Adesso non sono più problemi”, ha detto.

Enzo Iacchetti, oggi 72 anni, con Maddalena Corvaglia, oggi 45, ai tempi del loro amore

L’amore, per il momento, non fa parte della sua vita, ma non esclude che possa tornare: “No, se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro. Ora provo un senso di pace, ho esperienza, non rincorro più le ragazzine. A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido”.

Iacchetti si mostra piuttosto disilluso sull’argomento: “Che una si innamori di me perché sono simpatico, ragiono e mi commuovo, non ci credo più. Forse potrebbe volere la mia reversibilità”.

Ha mantenuto un buon legame con le sue ex compagne: “Sono in ottimi rapporti con tutte, mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio”.

Ha poi parlato dell’incredulità provata ai tempi della relazione con Maddalena Corvaglia - oggi 45enne - conosciuta propria a ‘Striscia’: “Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore”.

Infine ha raccontato il suo rapporto col denaro. Non ama il lusso e conduce una vita semplice: “Ho messo via quello che mi serviva, ho prestato soldi mai riavuti, fatto del bene senza dirlo, così si fa. Non mi manca niente. Non ho lo yacht perché mi viene da vomitare, possiedo un’auto piccola per andare in paese. Non ho vizi”.