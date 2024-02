''Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri'': l'amico di Totti torna a parlare

Alex Nuccetelli dice la sua a Turchesando su Radio Cusano Campus

Alex Nuccetelli, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, su Radio Cusano Campus, dice ancora una volta la sua sull’addio tra Totti e la Blasi e i relativi strascichi della separazione. L’amico dell’ex capitano della Roma è lapidario: “Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri”.

Il pr romano, personal trainer 46enne, amico di Totti da oltre 20 anni, chiarisce: “In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita”. Secondo Alex c’era un motivo che teneva lo sportivo accanto alla presentatrice 42enne: “Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”.

Nuccetelli commenta anche le dichiarazioni di Cristiano Iovino a Il Messaggero. “Sono amico di Cristiano anche se non ho la stessa amicizia che ho con Francesco. L’ho anche preparato fisicamente, in passato ha frequentato la mia palestra e le mie serate. E’ un bravo ragazzo, non ha bisogno di apparire. Non è alla ricerca di gossip o tv. Peraltro, come ho detto in precedenza, non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri”, spiega.

La Baracchi gli domanda se ritiene possa essere vero che Totti avrebbe pagato Iovino 150mila euro per rilasciare l’intervista al quotidiano romano, il gossip impazza. L’ex marito di Antonella Mosetti nega categoricamente: “Non è vero, è fuori discussione questa visione della cosa. Fortunatamente sento Francesco nel quotidiano e lui ha scelto signorilmente il silenzio per tutelare i suoi figli. Dico solo che mi dispiace arrivare a questi termini perché non so che cosa si vuole ottenere”.

Nuccetelli pensa che forse il rapporto tra Ilary e Francesco dovesse terminare prima: “Ho contestato a entrambi di continuare questo rapporto dopo che Francesco ha lasciato il calcio e sono successe altre cose. Gli ultimi anni lei tornava da Milano e andava a dormire mentre c’erano gli amici a casa. Ha conosciuto Noemi quando c’erano già queste dinamiche e dopo la storia di Iovino. Cristiano ha deciso di parlare ora perché deluso. Lui è rimasto molto male di aver visto il documentario di Ilary che lo citava: non è stato nominato per non essere querelato, però tutti sapevano che parlava di lui”.

Lui si è fatto un’idea chiara di tutta la questione. Alex dice: “Ilary da lui non è delusa, è una consapevolezza data dagli anni. Non è successo tutto di botto come ci sta facendo credere. Francesco, invece, ha trovato una realtà che non era veramente abituato, non l’aveva neanche pensata minimamente, è stato un brutto colpo. Dopo il ritiro lei nelle interviste diceva ‘Mo me lo ritrovo sempre a casa’”. Poi alla Blasi manda un messaggio: “Le consiglio di chiudere ‘sta pratica del ‘tu hai fatto, tu hai detto’. Secondo me c’è un po’ di superficialità da parte sua”.