''Non sono sostituti dei figli'': Francesca Fagnani parla dei suoi amati cani

La conduttrice 48enne sta per tornare in tv con una nuova stagione di ‘Belve’

A ‘Sette’ ha spiegato che rapporto ha con i suoi cani: non sostituiscono i ‘figli’

Lo scorso Natale è arrivato in casa il terzo Cavalier King

Francesca Fagnani ha chiarito che i cani per lei non rappresentano un sostituto dei figli.

La conduttrice, che ha 48 anni, non ha figli, ma ben tre “pelosi” a quattro zampe.

Lo scorso Natale infatti insieme al compagno Enrico Mentana, uno dei giornalisti più famosi d’Italia, ha preso il terzo Cavalier King. Dopo Nina e Bice è arrivato in casa Blu.

Durante una nuova intervista a ‘Sette’, la Fagnani, che sta per tornare in tv con una nuova stagione di ‘Belve’, ha spiegato che l’affetto che ha per questi animali è enorme, ma nella sua vita non hanno il ruolo di “figli”.

Francesca Fagnani, 48 anni, con uno dei suoi amati Cavalier King e il compagno Enrico Mentana, 70

“I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina, amo gli animali e la natura. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena. Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati”, ha fatto sapere.

Le è stato quindi domandato chi sia in casa, tra i cinque componenti - lei, Enrico, e, appunto, i tre cani - la peggiore “belva” (gioco di parole col nome del suo programma).

“La metterei così: siccome per me dare a qualcuno della Belva è un complimento, e i complimenti uno non se li fa da solo, le direi Enrico. Sto cercando di instillare nell’ultimo arrivato Blu, che è un maschio, un amore esagerato nei miei confronti e utilizzo tutti i mezzucci perché si innamori di me”, ha affermato.

Durante l’intervista ha anche chiarito di non essere cresciuta nella zona di Roma più “fighetta”.

“Io non nasco nella parte nobile di Roma perché sono di Roma Sud, infatti quando vengono in trasmissione i romani, chiedo sempre Ma lei è di Roma Nord o di Roma Sud?, per capire se hanno avuto un’adolescenza nel circoletto più fighetto dei pariolini oppure in quello più wild di Roma Sud. Che è una linea di confine che i romani non superano”, ha detto.