''Quando mi sono separata lui mi ha aiutato tantissimo, mi sento orfana'': la modella Antonia Dell'Atte scoppia in lacrime in diretta ricordando Armani

La 65enne non ha trattenuto la commozione in diretta su Rai1

Ospite de ‘La Vita in Diretta’ ha ricordato quanto lo stilista appena scomparso sia stato importante per lei

Antonia Dell’Atte è scoppiata in lacrime in diretta tv su Rai1.

La modella e volto televisivo non ha retto l’emozione mentre parlava di Giorgio Armani a “La Vita in Diretta”, di cui era ospite in studio.

La 65enne di origini pugliesi è stata musa e modella di Giorgio Armani negli anni ’80. Grazie al suo stile elegante e sofisticato, divenne uno dei volti più rappresentativi del brand. La collaborazione con Armani contribuì a lanciarla come icona di moda internazionale.

Antonia Dell'Atte, 65 anni, ricorda Giorgio Armani a 'La Vita in Diretta'

A seguito del decesso di Re Giorgio, avvenuto il 4 settembre scorso a 91 anni, Antonia ha affermato: “Sono addolorata”.

Parlando col conduttore Alberto Matano ha continuato: “La mia vita è cambiata perché lui mi ha riscattato due volte. Dalla Puglia, e poi quando mi sono separata lui mi ha aiutato tantissimo”.

A questo punto le lacrime sul viso di Antonia si sono fatte copiose: “Mi ha ripreso a lavorare a trent’anni, trentuno… in Spagna era scoppiato un grandissimo scandalo”.

“Per me Giorgio è stato maestro di vita. Mi sento orfana”, ha concluso.

Il funerale di Armani si è tenuto ieri, lunedì 8 settembre, a Rivalta, vicino a Piacenza, città natale dello stilista.

Antonia è molto addolorata per il decesso dello stilista e amico

Lo scorso weekend migliaia di amici e persone comuni hanno voluto rendere omaggio e dare un ultimo saluto ad Armani nella camera ardente allestita a Milano.