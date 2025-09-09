''Quando mi sono separata lui mi ha aiutato tantissimo, mi sento orfana'': la modella Antonia Dell'Atte scoppia in lacrime in diretta ricordando Armani

- La 65enne non ha trattenuto la commozione in diretta su Rai1
- Ospite de ‘La Vita in Diretta’ ha ricordato quanto lo stilista appena scomparso sia stato importante per lei
Antonia Dell’Atte è scoppiata in lacrime in diretta tv su Rai1.
La modella e volto televisivo non ha retto l’emozione mentre parlava di Giorgio Armani a “La Vita in Diretta”, di cui era ospite in studio.
La 65enne di origini pugliesi è stata musa e modella di Giorgio Armani negli anni ’80. Grazie al suo stile elegante e sofisticato, divenne uno dei volti più rappresentativi del brand. La collaborazione con Armani contribuì a lanciarla come icona di moda internazionale.
A seguito del decesso di Re Giorgio, avvenuto il 4 settembre scorso a 91 anni, Antonia ha affermato: “Sono addolorata”.
Parlando col conduttore Alberto Matano ha continuato: “La mia vita è cambiata perché lui mi ha riscattato due volte. Dalla Puglia, e poi quando mi sono separata lui mi ha aiutato tantissimo”.
A questo punto le lacrime sul viso di Antonia si sono fatte copiose: “Mi ha ripreso a lavorare a trent’anni, trentuno… in Spagna era scoppiato un grandissimo scandalo”.
“Per me Giorgio è stato maestro di vita. Mi sento orfana”, ha concluso.
Il funerale di Armani si è tenuto ieri, lunedì 8 settembre, a Rivalta, vicino a Piacenza, città natale dello stilista.
Lo scorso weekend migliaia di amici e persone comuni hanno voluto rendere omaggio e dare un ultimo saluto ad Armani nella camera ardente allestita a Milano.