Orgogliosa delle sue rughe: Isabella Rossellini ringrazia la rivista per non averla ritoccata nella foto di copertina. Guarda

L’attrice e modella 71enne posa sulla cover di Vogue Italia nel numero di ottobre

Nessuna ombra di Photoshop, immagine al naturale per “guardare la bellezza in modo diverso”

Isabella Rossellini a 71 anni posa sulla cover del numero di ottobre di Vogue Italia. L’attrice e modella ringrazia la rivista per non averla ritoccata nella foto di copertina: è orgogliosa delle sue rughe.

Isabella è paladina da anni di una campagna ‘no-botox’. Lei non ricorre ai ritocchi o alle punturine per apparire più giovane. Il suo volto con i segni lasciati dal tempo che passa la rende fiera. E bellissima. Sullo scatto non c’è ombra di photoshop, è un’immagine al naturale. Così ringrazia la fotografa "per averle lasciato le rughe".

La Rossellini, anche proprietaria di una fattoria biologica negli Stati Uniti, nell'intervista parla dell'incontro con Zhong Lin, fotografa che l’ha immortalata per Vogue: "Sul set mi sembrava di essere nello studio di Magritte. Le immagini di Zhong Lin hanno una dimensione poetica, raffinata ed elegante. E’ proprio questo che io chiedo alla moda e alla cosmesi. Voglio indicazioni su come essere elegante e raffinata. Apparire più giovane della mia età lo trovo molto riduttivo e comunque è una battaglia persa”.

Figlia di Roberto Rossellini e di Ingrid Bergman, a 40 anni si è sentita dare il ‘benservito’ da Lancome, di cui era testimonial, perché troppo vecchia. A 71 anni il suo fascino rimane immutato. “Grazie per avermi lasciato le rughe, chissà che queste immagini possano abituare le persone a guardare la bellezza in modo diverso, senza discriminazioni”, scrive sul social. E’ il suo commento quando ha guardato la foto per la prima volta, piacendosi moltissimo.