La 26enne concede la sua prima intervista da mamma: il matrimonio arriverà dopo la cicogna bis

“Ho fatto il cesareo, hanno cercato per 3 giorni di provocare un parto naturale, ma…”

Aurora Ramazzotti concede la sua prima intervista da mamma a Gente, che le regala la copertina del settimanale. La 26enne è raggiante per il suo adorato figlioletto, venuto al mondo lo scorso 30 marzo e che ora pesa già 9 chili. “Cesare avrà un fratellino!”, annuncia. Desidera il secondo figlio. Goffredo però frena per motivi economici.

''Cesare avrà un fratellino!'': Aurora Ramazzotti annuncia di volere il secondo figlio, ma il fidanzato frena per motivi economici

Il giornale ha raggiunto Aury e il fidanzato in Germania: i due nei giorni scorsi hanno partecipato alla Kinder Tag 2023 a Berlino, una giornata dedicata ai bambini più bisognosi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti confessa: “Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà…”. Il 27enne, al suo fianco, ribatte: “Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio”. “Non trovo questa grande differenza. Il primo figlio, invece, comporta un bel cambiamento!”, controbatte a sua volta la conduttrice e influencer.

La 26enne concede la sua prima intervista da mamma: il matrimonio arriverà dopo la cicogna bis.

Goffredo desidera puntualizzare: “E’ anche una questione di costi... In tal caso avremmo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre a cinque anni”. Lui frena, Aurora va avanti come un treno ad alta velocità e dice ridendo: “Non ti preoccupare tesoro! Mi occuperò io della famiglia”.

La conduttrice e influencer è felice col compagno, con cui convive a Milano

Niente nozze al momento per i due. “No, non per il momento. Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”. La Ramazzotti si gode la maternità. All’inizio, appena ha partorito, è stato “uno choc”, parole sue: “All’improvviso devi fare tutto da sola e ti accorgi che è dura: è successo che ho pianto per una giornata intera senza sapere il perché”. Poi, grazie anche al carattere di cesare, tutto è diventato più facile: “Possiamo portarlo con noi dappertutto. E’ un bambino super, facile da gestire. Anche in presenza di estranei è molto aperto. Ha ereditato i miei occhi ed è sempre sorridente”.

La madre Michelle “è la baby sitter migliore che ci sia. E’ pazza di suo nipote”. Vuole tenere il bebè in continuazione, racconta Aurora. Lei ne è molto contenta. Ha ripreso con calma a godersi i suoi spazi e ad allenarsi. In gravidanza era aumentata di 20 chili: “Ma per la prima volta nella vita non me ne importava niente!”. “Dopo il parto mi sono dedicata a mio figlio: lui era la mia priorità, non la dieta”, sottolinea.

Dopo il parto, occuparsi del neonato è stato la sua priorità

Aurora ha allattato per poco tempo, tutto a causa del cesareo: “Ho cercato di dargli il mio latte, ma a un certo punto non ne avevo più a sufficienza. Ho sofferto un po’ per questo: non ero riuscita a partorire naturalmente, non ero in grado di allattare... La società ci sottopone a una sorta di pressione quando si affrontano temi come il parto e l’allattamento naturale”. Avrebbe voluto un parto naturale: “Hanno cercato per tre giorni di provocare un parto naturale, ma alla fine hanno optato per il cesareo. Mio figlio semplicemente non voleva venire al mondo. Il ginecologo mi aveva anticipato che questa soluzione sarebbe stata necessaria qualora il parto pilotato non avesse funzionato. Io volevo che Cesare nascesse nel modo più naturale possibile. Anche a causa della grande pressione sociale”.

Insieme a Goffredo ogni paura è passata

“La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire”, spiega ancora la ragazza. L’essere genitore l’ha resa anche molto più sicura di sé. Il paragone con la madre non le fa più paura: “Mi fa ancora male se i mass media lo fanno. Ma ho lavorato molto su me stessa e mi sono stabilizzata come donna. Non m’importa se qualcuno non mi trova bella: quando mi guardo allo specchio vorrei soltanto sentirmi bene e in salute”.