L’attrice con la primogenita 49enne e il nipote 27enne Akash al BRICS+ Fashion Summit

“Evviva l’arte e la cultura che portano amore, pace, allegria e speranza a tutti", scrive Naike

Sono entusiaste di essere andate lì. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli volano a Mosca per un evento. Con loro va anche il figlio della 49enne, Akash, 27 anni, nipote dell’attrice. Insieme posano nella Piazza Rossa, ma sul social piovono critiche. Naike replica: “Siamo andate perché mezze russe”.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli volano a Mosca per un evento, piovono critiche: ''Siamo andate perché mezze russe''

Ornella Muti in Russia è accolta da grande star. Ospite al BRICS+ Fashion Summit, nella madre patria di Vladimir Putin, la 68enne si diverte un mondo. Secondo la Pravda preferirebbe gli abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko a quelli dei creatori italiani. Intervistata, avrebbe detto: “Penso che la moda non abbia confini. Personalmente, indosso abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko ormai da dieci anni. Sono passati dieci anni da quando l’ho scoperta e mi sono innamorata di lei. Ha un’immagine così magica, molto femminile, molto sexy. Per questo preferisco Ulyana agli stilisti italiani”.

L’attrice con la primogenita 49enne e il nipote 27enne Akash al BRICS+ Fashion Summit

Naike racconta il loro viaggio con alcuni post. In uno, dove condivide alcune immagini scattate lì, scrive: “Non mi vergogno di essere mezza Russa e mezza Napoletana! Evviva l’arte e la cultura che portano amore, pace, allegria e speranza a tutti. Grazie figlio mio che ci accompagni sempre ovunque. E anche qui abbiamo portato #ecofashio ovunque. Sappiate che Etsy fa i colbacchi e le pantofole di pelliccia finta eco. Così tanto per la cronaca”.

La 68enne in Russia è molto amata, accolta come una grandissima star

Immancabili ci sono quelli che storcono il naso. “La Russia sta distruggendo l’Ucraina”, scrivono molti. Naike non replica sulla guerra in atto. A chi però le fa notare che la madre è nata a Roma, ribatte: “No amore mamma è di madre russa Ilse Renata Krause e papà napoletano Mario Rivelli”. Poi aggiunge: “E’ nata a Roma, questo sì”.

Ornella Muti ha da sempre un forte legame con la Russia. “Amerei diventare una cittadina russa perché fa parte della mia cultura, associata con mia madre. Lei è morta e questo sarebbe un regalo per lei”, aveva detto nel 2022. La nonna materna, infatti, era originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito in Estonia, dove nacque la madre dell’attrice.

Anche il nipote di Ornella, 27 anni, si diverte da pazzi lì

“Amo la Russia e adoro il popolo russo e da parte loro il sentimento è ricambiato, sento il loro amore. Mi dà un sacco di emozioni e mi riempie di gioia, perché per ogni attore l’amore del pubblico è il vero premio. Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto amata. Mi è stata offerta la possibilità di avere la cittadinanza russa. Io però non mi occupo di politica, non ragiono con quel pensiero. Vado con il cuore, vedremo quello che succederà: se questa cosa diventa un problema, deciderò cosa fare”, aveva dichiarato ancora durante la conferenza del Festival di Sanremo 2022.