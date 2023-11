Ilary Blasi condurrà ancora l'Isola dei Famosi! Le parole di Piersilvio Berlusconi

L’amministratore delegato di MediaForEurope dice la sua sulla conduttrice 42enne

Il 54enne su “Unica”: “Non lo voglio vedere. Che poi, povera Ilary…”

In molti la volevano ormai fuori da Mediaset, disoccupata e senza un contratto. Ilary Blasi condurrà ancora l’Isola dei Famosi? La risposta la dà Piersilvio Berlusconi che durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese con le sue parole fuga ogni dubbio: la conduttrice 42enne tornerà al timone del reality show la prossima primavera.

Quando gli viene chiesto dell’Isola 2024, se si farà o meno, l’amministratore delegato di MediaForEurope risponde: “Non abbiamo motivi per non farlo”. Certo, tutto deve ancora essere definito con la presentatrice e la produzione. Il 54enne chiarisce: “L'Isola dei Famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei. Non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”.

La Blasi dovrebbe quindi rimanere salda al suo posto, una delle regine di Mediaset a cui non si vuole proprio rinunciare. Immancabile durante l’incontro arriva pure una domanda su Unica, il docufilm che vede protagonista proprio la Blasi. I giornalisti vogliono sapere se Piersilvio l’abbia visto o meno. Berlusconi replica: “Non lo voglio vedere. Un documentario su divorzio e corna vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime. Non giudico le persone".