Il clan si riunisce da El Porteno a Milano, Gustavo Rodriguez tiene in braccio amorevolmente Luna Marì

Il 65enne a dicembre era rimasto coinvolto in un rovinoso incendio, riportando ustioni gravi

Solo a dicembre è rimasto coinvolto in un rovinoso e terribile incendio. Tutti hanno temuto per la sua vita. Gustavo Rodriguez ha riportato ustioni gravi ed è stato ricoverato al Niguarda per ben 29 giorni, è uscito il 5 gennaio. Sta bene, ma ancora non si è ripreso del tutto. Il padre di Belen riprende via, via la sua routine. La domenica va al ristorante insieme alla famiglia. Alle mani calza ancora i guanti post-ustione, La sua pelle è sofferente e delicata sotto.

Il padre di Belen al ristorante con i guanti post-ustione insieme alla famiglia, la showgirl: ''Di nuovo come prima''

Il clan si riunisce da El Porteno a Milano, il 65enne, seduto al tavolo, tiene teneramente in braccio la secondogenita della figlia maggiore 40enne, Luna Marì, che il 12 luglio prossimo compirà 4 anni, figlia di Antonino Spinalbese. Veronica Cozzani, 62 anni, posta lo scatto che immortala il nonno e la nipotina così e scrive: “Di nuovo come prima”. La showgirl, emozionata, lo condivide nelle sue IG Stories.

Con loro c’è pure Santiago, che il 9 aprile spegnerà 12 candeline. Il ragazzino che Belen ha avuto da Stefano De Martino ha tagliato i capelli: si avvia verso l’adolescenza, ma è sempre molto attento con la sorellina.

E’ una giornata di relax totale in cui i Rodriguez assaporano quella normalità che a dicembre hanno temuto di vedere sconvolta. Guastavo diventa ogni giorno più forte. I segni dell’incidente ci sono ancora, ma piano, piano svaniranno.