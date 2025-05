''Non mi sposo più, la nostra relazione era a quattro'': Paola Caruso molto agitata confessa perché il suo matrimonio è saltato

La 40enne doveva unirmi in matrimonio a luglio con Gianmarco: “Era tutto pronto”

“Ho speso due anni della mia vita, ora non ho più parole”, confessa stremata

Paola Caruso torna a Verissimo. Agitata, spezzata dentro, confessa perché il suo matrimonio, annunciato proprio in tv, è saltato. “Non mi sposo più, la nostra relazione era a quattro”, racconta. La 40enne a luglio avrebbe dovuto unirsi in matrimonio con Gianmarco, a cui era legata da due anni circa.

La showgirl calabrese prima aggiorna sulle condizioni del figlio di 6 anni Michele, avuto dall’ex Francesco Caserta: il bambino dopo la difficile operazione negli Usa sta meglio, sta facendo fisioterapia per tornare a camminare normalmente, anche se è ancora abbastanza complicato. Ma lei è contenta: sa di aver fatto tutto il possibile per cercare di guarire il piccolo.

La Bonas di Avanti un altro passa poi alle vicende riguardanti l’amore e sbotta: “Non ce la faccio più”. E svela: “Mi sarei dovuta sposare il 10 luglio al Lago di Como. Era tutto pronto ed organizzato, ho investito due anni per preparare tutto. Poi negli ultimi mesi ho scoperto cose che mi hanno lasciata basita. Eravamo in una relazione a quattro e io non sapevo nulla. Io, lui, la madre di suo figlio e il padre di mio figlio. Non è normale tutto questo. Non ho più parole”.

“Gianmarco è venuto a Natale e Capodanno e poi non è più venuto a a trovarmi a New York, dove ero da sola in una situazione difficilissima. Lui diceva che doveva lavorare. Gianmarco sarebbe dovuto venire a sostenermi e anche lui lo sapeva. Al posto di sostenermi mi diceva dei messaggi orribili dove mi diceva che ero andata fuori di testa, mi ha abbandonata nel momento di bisogno. E poi ho capito perché”, prosegue Paola.

“Lui ha fatto il compleanno il 10 febbraio e io dall’America avevo organizzato una torta. Lui mi aveva detto che andava in un certo ristorante, ma i camerieri non lo trovavano: c’erano delle bugie. Dove era? Lui piangeva al telefono dicendomi che aveva passato il compleanno da solo, mentre alcune mie follower mi hanno mandato le foto dove lui era felice con la sua ex e suo figlio e festeggiavano il suo compleanno”, chiarisce arrabbiata la Caruso

“Io ero qui, in America da sola e questa persona che io avevo denunciato, e pure lui mi aveva detto di aver denunciato (l’ex compagna dell’uomo da cui ha avuto un figlio, ndr.), era con lui! Lei pubblica foto insieme nella casa di famiglia con il figlio. Sono due anni che insiste e Gianmarco fa il doppio gioco con me e con lei”, sottolinea Paola.

Lo smacco per lei è stato enorme anche perché c’è un’altra cosa che l’ha stupita e ‘oltraggiata’. Paola confida: “Gianmarco mi ha detto che lei si sente con il padre di mio figlio, Michelino. Questi due intrattengono rapporti per rovinare la mia vita. In tutto questo casino ho lasciato stare tutto. Lei vuole il male delle persone e ci sono di mezzo due bambini. Gianmarco non è cattivo, ma non ha avuto la forza di prendere posizione e tagliarla fuori dalla sua vita. Avere rapporti solo per il figlio che hanno insieme”.

Paola prova solo disgusto e annuncia: “Ho annullato il matrimonio e basta, non potevo fare diversamente". Poi conclude: “L’ex compagna di Gianmarco sta con un altro da novembre, quindi perché fare tutto questo? Fa credere sui social che è tornata con Gianmarco, si sente con il papà di mio figlio e sta con un altro uomo”. Per lei tutto ciò è surreale e pazzesco.