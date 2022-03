Il compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, con i quattro figli per la Festa del Papà: foto

Paolo Carta si ritiene un padre davvero molto fortunato. Il compagno di Laura Pausini ha festeggiato come meglio non poteva la Festa del Papà sabato 19 marzo: accanto a lui i suoi quattro figli, tutti in grande armonia tra loro. Non potrebbe desiderare di più.

Il musicista 57enne pubblica sul suo profilo Instagram una rara foto che lo vede immortalato con Jader, Jacopo, Joseph e l’ultimogenita avuta dalla cantante, la piccola Paola. I primi tre maschi, ormai grandi, sono nati dal suo precedente matrimonio con Rebecca Galli. Nonostante un divorzio sofferto, ufficializzato solo nel 2012, i ragazzi sono legatissimi al chitarrista e hanno un amore incondizionato per la sorellina, nata l’8 febbraio del 2013.

Paolo, legato a Laura Pausini dal 2005, è raggiante in compagnia dei quattro figli. Paola, 9 anni appena compiuti, è la mascotte di casa. Il nome della bambina è stato scelto perché racchiude quello di entrambi i genitori. Sul social si fa vedere con i suoi ragazzi, circondato da palloncini e una torta a forma di chitarra elettrica e scrive: “Sono un papà molto fortunato e felice”. La Pausini, 47 anni, commenta con tanti cuori rossi: prova molta gioia nel vederlo così raggiante.

Scritto da: la Redazione il 21/3/2022.