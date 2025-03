Barbara Palombelli riabbraccia il 33enne e gli fa tributare un lungo applauso dal pubblico in studio

Il secondogenito della 71enne scomparsa il 3 marzo riprende a essere presente alle registrazioni di Forum

Il dolore, lacerante, per l’immensa perdita rimane. Come resta il vuoto dentro al cuore. Ma, come dice Barbara Palombelli, “La vita ricomincia”. Paolo Ciavarro torna per la prima volta al lavoro in tv dopo la morte della mamma Eleonora Giorgi. L’attrice è scomparsa lunedì 3 marzo a 71 anni, sconfitta dal tumore al pancreas. Il funerale dell’attrice è stato celebrato mercoledì 5 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.

“Bentornato Paolo”, si legge nel video condiviso oggi, 7 marzo, sui social da Forum, in onda quotidianamente su Rete 4, trasmissione dove Paolo lavora da anni. La Palombelli lo abbraccia e gli fa tributare un lungo applauso dal pubblico presente in studio.

“La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro - dice la giornalista e conduttrice - Ritorna a Forum e resterà con noi, con voi”. “Grazie a tutti veramente di cuore”, replica il 33enne, visibilmente emozionato. “Veramente grazie a te, ad Andrea (Rizzoli, il fratello 45enne di Ciavarro, ndr) e grazie soprattutto a Eleonora per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”.

La 71enne continua presentando gli ospiti, ma tenendo il suo braccio intorno alla vita del ragazzo che ha visto crescere, ora uomo. La gentilezza, la cortesia e la compostezza mostrata in giorni difficili, devastanti, ha reso evidente che i valori insegnati dalla Giorgi ai figli sono stati di profondo insegnamento per loro. L’eredità della grande artista resterà per sempre, come pure il suo sorriso, che non si è mai spento, nonostante il male l’abbia divorata.