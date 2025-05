''Peso 220 kg, ho paura, ma posso farcela'': Mario Adinolfi sbarca all'Isola dei Famosi, la moglie in studio emozionata

Il politico 53enne è uno dei naufraghi più attesi di questa edizione

Adinolfi è sostenuto dalla moglie Silvia che ha appoggiato questa decisione

Mario Adinolfi è il naufrago più atteso della 19esima edizione dell'Isola dei Famosi. La conduttrice Veronica Gentili gli riserva grande spazio nella prima puntata del reality. Il politico 53enne arriva ovviamente in barca perchè non può lanciarsi dall'elicottero.

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi

Adinolfi è consapevole della sfida che affronterà: ''Peso 220 chili e sarà una sfida per la sopravvivenza perché ho difficoltà di movimento e nella gestione della quotidianità. Ho paura e davanti alla natura mi piego, ma voglio provare a mettermi in sintonia con questo elemento. Voglio dire a me stesso e non solo che ci sono cose che sembrano impossibili da fare e invece si possono fare con la volontà e se si capisce che dentro la sfida c’è il gusto della vita''.

Il naufrago pesa 220 chili e per lui sarà un'esperienza dura

In studio c'è la moglie Silvia Pardolesi con cui è sposato dal 2013 e ha due figlie. Mario a 20 anni ha avuto un primo matrimonio con Elena Banzi dalla quale ha avuto la primogenita Livia. La Pardolesi è emozionata: '‘Ci ha lasciato a bocca aperta, è una sfida enorme, sono molto fiera di questa decisione, lui è molto sicuro di se stesso e questo è un ambiente ostile. Non sono spaventata perché ha la pelle dura e sa quello che fa. Sono divertita, curiosa ed emozionata di vederlo lì. E’ possibile che voglia vincere''.

La conduttrice sottolinea il coraggio della scelta di Adinolfi, ma lui ribatte: '‘La più matta è Silvia che ha deciso di vivere 18 anni della sua vita con uno come me, sono sempre le donne le più coraggiose. Lei mi ha fermato per altri reality, ma stavolta no''. La moglie risponde: ''Veniamo da un periodo complicato nostro familiare e ho pensato che fosse giusto per lui per ritrovarsi e pulire la mente. L’anno prossimo vado io''.

In studio la moglie Silvia Pardolesi

Nella clip di presentazione il 53enne spiega: ''Io l’Isola non la potrei fare, ma la teoria del calabrone mi ha intrigato, quella che sostiene che questo insetto, in base alla sua conformazione fisica (rapporto tra il peso del corpo e la superficie alare), non dovrebbe poter volare, ma vola. Quindi l’Isola per me è una cosa impossibile, ma io la faccio''.