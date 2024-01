''Mi accusano di essere raccomandata'': Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, racconta di ricevere anche insulti

La 46enne, che dal conduttore ha avuto José, 15 anni, non si lascia abbattere

Si prepara a vivere Sanremo 2024 seduta in prima fila e da inviata de La vita in diretta

Giovanna Civitillo si prepara a vivere Sanremo 2024 seduta in prima fila all’Ariston con il figlio 15enne José. Sul palco di sarà l’adorato marito 61enne. Sarà anche l’inviata de La vita in diretta e condurrà su RaiRadio2 con Andrea Delogu in programma sulla kermesse, La versione delle 2. Soddisfatta, felice, la moglie di Amadeus è spesso vittima dell’odio social. A Novella 2000 racconta di ricevere anche insulti. “Mi accusano di essere raccomandata”, sottolinea.

“Spesso ricevo insulti volti a minare la mia autostima - svela Giovanna - ma agli haters non farà piacere sapere che, a dispetto del loro impegno, quando mi guardo allo specchio vedo una donna risolta e soddisfatta di sé. Mi accusano di essere ‘raccomandata’ e ‘la moglie di’, eppure la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al 1996, tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire”.

La Civitillo attraverso le pagine del settimanale manda un messaggio chiaro e deciso ai leoni da tastiera. Ancora una volta chiarisce perché a un certo punto della sua vita professionale ha abbandonato la danza: “Ho ritenuto che nessuna soddisfazione fosse paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente. Quando nacque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata. Non potevo permettere che un’altra persona al posto mio si rendesse spettatrice dei primi passi del mio bimbo o ascoltasse la sua prima parola. Lasciare la danza non costituì una rinuncia, poiché la ricerca di ogni donna dovrebbe essere orientata alla felicità, che nel mio caso è la famiglia”.

La 46enne ha messo al primo posto nella sua vita la famiglia, il marito 61enne e il figlio José, 15 anni

Giovanna definisce la sua relazione con Amadeus “una fiaba”. “Ha fatto di me una persona migliore - precisa - Guardando la vecchia Giovanna vedo una ragazza egoista, che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e José, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore”.