Raffaella Fico e il calciatore Armando Izzo, passione incontenibile: nuove foto del loro amore travolgente

La 37enne partenopea e il difensore del Monza hanno ufficializzato la loro relazione a ottobre

In alcune nuove immagini condivise sul social appaiono mentre si scambiano gesti passionali

Un bacio in ascensore e parole inequivocabili: “Mi hai cambiato la vita”

Raffaella Fico sta vivendo davvero una passione travolgente insieme al nuovo fidanzato Armando Izzo.

La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, ha condiviso sul social nuove immagini che mostrano quanto sia forte il sentimento tra lei e il calciatore.

Un selfie scattato da lui nell’ascensore mostra la coppia mentre si scambia un bacio sulla bocca davvero infuocato.

“A te che hai cambiato la mia vita”, scrive la 37enne campana riferendosi ad Armando, anche lui sangue partenopeo nonostante giochi come difensore nel Monza.

Un'altra foto li mostra sempre alle prese con atteggiamenti teneri tipici di una coppia piena di passione.

Lui, che ha circa quattro anni meno di lei, la bacia tenendo dietro le mani una rosa rossa, simbolo del suo amore per la mora riccioluta.

I due hanno ufficializzato la loro relazione a ottobre sempre via social.

Raffaella ha inoltre ottenuto subito anche l’approvazione di sua figlia Pia, avuta 12 anni fa insieme all’ex Mario Balotelli.

Recentemente la giovane è infatti apparsa sul social con indosso una maglia del Monza con il cognome di Armando sulle spalle. E’ già una sua fan.

Le cose tra loro sembrano già essere molto serie. Raffaella ha conosciuto la famiglia di lui, che l’ha accolta subito con calore.

Anche Armando è già padre: ha due figlie da una precedente relazione.

Raffaella è stata legata a Balotelli tra il 2011 e il 2012. Dal 2016 al 2018 ha avuto invece una relazione con Alessandro Moggi.