''Le ragazze belle sono massacrate su Instagram, ci vedo tanta gelosia'': l'influencer Chiara Nasti alza un polverone

Chiara Nasti regala una delle sue chicche e alza, come spesso accade, il solito polverone. Nelle IG Stories l’influencer fa una constatazione: “Le ragazze belle sono massacrate su Instagram, ci vedo tanta gelosia”. La 25enne si domanda perché accada. Lei stessa è vittima di continue critiche e vuole capire la ragione.

“Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ‘ammazzate’? Proprio condannate con un accanimento… ‘Bella perché è rifatta’. Poi vedi la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella… E non è per essere cattiva, ma ci sono persone con cui Madre Natura è stata molto più generosa, questo lo sappiamo. Ma una cattiveria. Vi rendete conto che sono sempre persone? Sono curiosa di saperlo. Io penso sempre: ‘Quanto è gelosa questa persona’. Ma lo metto anche in dubbio. Mi interessa sapere il reale motivo”, sottolinea Chiara.

La sua è una riflessione: chiarisce che non sta parlando di lei

La napoletana precisa: “In questo discorso non mi sto includendo, era solo una riflessione”. Sulla schermata delle storie scrive: “Appena apri una foto carina, incredibile, vi parte la cattiveria. Date per scontato che sia scema/montata/viziata e abbia solo cose negative! Ma poi cosa vi frega. C’è qualche psicologa che può darmi una bela spiegazione a riguardo? Perché io ci vedo solo gelosia. Però, veramente, voglio allargare i miei orizzonti e capire il motivo reale. Magari hanno ragione, boh”.

E ancora: “Ne sono davvero curiosa. Cioè la prima cosa che penso quando leggo sotto le foto con commenti del genere è: ‘Guarda questa persona quanta invidia ha’, però magari è il mio pensiero a essere sbagliato”. Spera davvero che una terapista possa fare chiarezza a riguardo. Alcuni follower non sono teneri e, nonostante abbia chiarito che la sua fosse una riflessione generale, la colpiscono con le solite malignità.