Raoul Bova si ''rifugia'' al mare con le figlie nel bel mezzo della bufera mediatica che l'ha travolto per il presunto tradimento di Rocìo: ecco dove sta

Il suo avvocato: “E’ un padre e un uomo solido. Non arretra davanti alla violenza altrui né ai ricatti”

Intorno a lui c’è il caos generato dagli audio di un presunto tradimento diffusi e diventati virali. La Procura di Roma, dopo la sua denuncia, ha aperto un’indagine per tentata estorsione. Raoul Bova non si perde d’animo. Tutt’altro. Si ''rifugia'' al mare con le figlie nel bel mezzo della bufera mediatica che l'ha travolto per il presunto tradimento di Rocìo Munoz Morales, a cui era legato dal 2013. Chi pubblica le foto del 53enne tenero papà: cerca di trovare un po’ di tranquillità insieme a Luna e Alma, 10 e 7 anni, le due bambine avute dalla spagnola 37enne. E' con loro a Terracina, in provincia di Latina.

Il protagonista di Don Matteo non fa sentire la sua voce sulla vicenda, non rilascia alcuna intervista. Da bravo genitore porta le ragazzine in spiaggia, sta con loro, fa il bagno e le riempie di coccole. Abbraccia e bacia le figlie: desidera dare loro stabilità, sono grandi abbastanza da 'capire' e rischiare di essere destabilizzate dal clamore del ‘fattaccio’ che l’ha 'inghiottito'. Lui e la ormai ex compagna 37enne pensano solo a proteggerle.

Il settimanale nel lungo articolo dedicato a Raoul scrive: “Ma c'è un aspetto ancora più importante rispetto all'orgoglio e all'immagine pubblica, che è la famiglia. Rocío, smentendo che lei e l'attore fossero separati da tempo, di fatto ha abbandonato l'ormai ex compagno al proprio destino e alle proprie responsabilità. A stargli vicino, in questo momento difficile, c'è proprio la sua ex moglie, Chiara Giordano, mamma dei suoi figli maggiori. Un affetto famigliare, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani”. Da lei Bova ha avuto Alessandro Leon, 25 anni, e Francesco, 24.

Intanto il legale dell’artista, Davide Leggi, ad Affaritaliani fa sapere: “E’ un padre ed un uomo solido. Non arretra di fronte alla violenza altrui né, come d'altronde è oramai noto, davanti ai ricatti”.