Il conduttore si è spento la settimana scorsa a 84 anni a Roma

Ora è emerso che dopo un intervento chirurgico si stava riprendendo

Purtroppo un’infezione ha attaccato il suo apparato respiratorio: ecco la vera causa della morte

E’ stata rivelata la vera causa della morte di Maurizio Costanzo. Il conduttore si è spento la settimana scorsa, venerdì 24 febbraio, in una clinica privata della Capitale. Ora è emerso qual è stato il reale motivo del decesso. L’operazione chirurgica effettuata per rimuovere alcuni polipi dal colon era andata bene. Il problema sarebbe emerso nei giorni successivi, come scrive anche Dagospia. Il giornalista 84enne infatti sarebbe stato colpito da più infezioni e una in particolare si sarebbe rivelata fatale. Costanzo sarebbe morto a causa di una broncopolmonite.

Ne ha parlato anche il suo migliore amico, ospite nel weekend di Mara Venier a ‘Domenica In’. L’avvocato Giorgio Assumma, che per Costanzo era come un fratello, ha raccontato: “Maurizio stava molto meglio, aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo umore, abbiamo parlato di lavoro, di una nuova sceneggiatura per il cinema, di un contratto per la tv”.

L'avvocato Giorgio Assumma ha parlato della morte di Costanzo a 'Domenica In'

Sembra che Maurizio non fosse affatto consapevole della gravità della situazione. Poche ore prima di morire pensava che nel giro di qualche giorno sarebbe stato dimesso. “Mi ha salutato così: ‘Ci vediamo presto, tanto non questa, ma la prossima settimana esco’. E invece una polmonite se l’è portato via. Il giorno dopo è morto. Era il mio unico vero amico”, ha aggiunto Assumma.