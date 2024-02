Rocco Siffredi con la moglie Rosza e i figli Lorenzo e Leonardo superstar sul red carpet a Berlino: le immagini

C’è anche Lucrezia Lando, la fidanzata del 27enne Tano, alla prima di Supersex

Rocco Siffredi è fascinoso con lo smoking. A Berlino sfila con la moglie Rozsa Tassi e i due figli di 27 e 24 anni sul tappeto rosso. Leonardo, il secondogenito, è fiero del papà, così come Lorenzo, il maggiore. Con lui sul red carpet c’è anche la fidanzata 25enne conosciuta a Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando, la sua insegnante di danza nello show. Tutti sono accolti come delle star alla prima di Supersex, la serie Netflix in sette episodi, disponibile dal 6 marzo sulla piattaforma, che racconta la vita dell’attore hard.

Rozsa, 51 anni, indossa un abito lungo tutto paillettes, con scollatura vertiginosa sul seno. E’ elegantissima e chic con i capelli tirati su. Firma autografi alla Berlinale, come se fosse una consumata diva. Rocco è emozionato: non si aspettava questa accoglienza. Ringrazia Alessandro Borghi, che veste i suoi panni nel progetto televisivo. “Vedere Alessandro che mi interpreta è un sogno che si avvera”, sottolinea nelle sue storie.

Nel cast della serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Saul Nanni e Gaia Messerklinger. E’ diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni ed “ispirata alla vita vera di Rocco Siffredi, la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore”.

Siffredi si prende i riflettori raggiante, posa per i fotografi. Ai media fortemente emozionato poche ore prima, in conferenza stampa, dice: “Non riesco a distaccarmi dalla storia della mia famiglia, che ho cercato di proteggere, ho pensato a mia madre, a mio fratello… Per fortuna ho santa Rozsa al mio fianco, ché solo una santa poteva sopportarmi. Per avere tutto questo ho pagato un caro prezzo. Sapete quante volte mi hanno detto che per fare questa vita avrei dovuto rinunciare ad una famiglia? E invece guardatemi qua, guardate che famiglia che ho”.