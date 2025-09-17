Rocco Siffredi e la moglie fanno serata col figlio Leonardo Tano e la sua fidanzata Giulia: guarda

Il divo dell’hard 61enne ha trascorso ben 5 mesi a Milano, accanto al 25enne

Con lui Rosza Tassi, 53 anni, che ha sposato nel 1993: i due sono pure genitori di Lorenzo, 29 anni

Rocco Siffredi trascorre del tempo prezioso, dedicato al secondogenito. Lui e la moglie fanno serata col figlio Leonardo Tano e la sua fidanzata Giulia Cipriani. E’ proprio la ragazza a pubblicare nelle sue Storie una foto in cui sono tutti e quattro immortalati insieme.

Rocco Siffredi e la moglie fanno serata col figlio Leonardo Tano e la sua fidanzata Giulia

Il divo dell’hard 61enne e Rosza Tassi, 53 anni, sono a Milano, dove vive il 25enne. I due sono pure genitori di Lorenzo, 29 anni. Rocco in un post in cui si fa vedere a cavallo della sua due ruote, scrive: “5 mesi a Milano tra speranza e riflessione, è stato un periodo intenso, ma ho fatto tutto quello che un uomo, un padre e un marito deve fare per la propria famiglia”.

Siffredi si è fermato nel capoluogo lombardo a causa del delicatissimo intervento subìto da Leonardo ad aprile scorso. Era stato proprio il ragazzo, una promessa dell’atletica, a spiegare tutto su Instagram. “Visto che tanti di voi sono amici e persone care nel mondo dello sport, ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo nelle ultime settimane e sul mio percorso.A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall'agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico, e sentivo di aver perso i miei punti di riferimento. Nel frattempo, ho scoperto di soffrire di pericardite recidivante, una condizione che probabilmente mi accompagna da anni, ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente”, aveva svelato.

Il divo dell’hard 61enne ha trascorso ben 5 mesi a Milano, accanto al 25enne, operato lo scorso aprile per una pericardite acuta

“La scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa. Un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d'urgenza in rianimazione per affrontare un intervento - aveva proseguito Leo - Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un periodo di stop completo dall’attività fisica”.

Anche il padre, intervistato ad agosto dal Corriere della Sera, parlando del suo ruolo nel film Blue, diretto da Eleonora Puglia, aveva confidato: “Mio figlio Leonardo ha rischiato la vita per una pericardite acuta. Ho vissuto i momenti più spaventosi della mia vita. Nel set, per immedesimarmi nella parte, immaginavo come dovessi sentirmi se avessi perso un figlio. Poche settimane dopo ero in ginocchio davanti alla Madonna nella cappella dell’ospedale Sacco di Milano a pregare e piangere”.

Rocco sul figlio aveva poi chiarito: “Il recupero richiede una convalescenza lunga parecchi mesi. Ha dovuto lasciare l’Atletica Meneghina. Lui mi somiglia molto, è metodico, voleva fare l’atleta di mestiere. E ora, lontano dalla pista, sta affrontando il periodo più difficile”.