''Fino a ora mi sono sempre piaciuti i vecchi'': Rocìo Munoz Morales tira la sua stoccata all’ex Bova

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Rocìo Munoz Morales si toglie qualche sassolino dalle scarpe e tira una bella stoccata all’ex Raoul Bova. “Fino a ora mi sono sempre piaciuti i vecchi”, dice al conduttore ridendo.

La spagnola in tv, su Nove, presenta il suo libro, La Vita Adesso. Nel romanzo la protagonista viene tradita, il compagno si innamora di un uomo e le confessa tutto, “Lui le dice che non è più innamorato di lei e ama un'altra persona... un altro uomo. Da quel momento in poi la sua vita crolla", spiega l’attrice 37enne. Fazio le fa notare impossibilità che ha la donna di competere con l'altra persona, trattandosi, tra l’altro, di un uomo. "Quando vieni lasciato è difficile metterti a competere a prescindere", replica Rocìo. Un riferimento che a molti fa pensare a Raoul ora legato a Beatrice Arnera, 30 anni.

Durante la chiacchierata il presentatore le chiede sempre “posso”, prima di farle una domanda. Rocìo ironizza: “Attento che ogni volta che vedono qualcuno vicino a me poi scrivono”. “Ma io ho 61 anni”, ribatte ridendo Fazio. Lei, sarcastica, controbatte: “Fino a ora mi sono sempre piaciuti i vecchi”. Quasi a rimarcare la differenza d’età con Raoul, che ha 17 anni più di lei. La frecciata al padre delle sue due figlie, Luna e Alma, 10 e 7 anni, è servita.