''Momenti bui e depressione'': Lulù Selassiè si sfoga via social dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi per stalking a Bortuzzo

La 27enne parla del suo anno orribile a causa del processo dopo la denuncia di Manuel

Il 3 aprile è stata condannata in primo grado, è ricorsa in appello: “Dimostrerò la mia innocenza”

Un lungo post per parlare del periodo difficile che ha vissuto e vive ancora. Lulù Selassiè si sfoga via social dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi per stalking a Bortuzzo. La 27enne parla del suo anno orribile a causa del processo dopo la denuncia di Manuel: la condanna è arrivata il 3 aprile scorso, lei è ricorsa in appello. “Momenti bui e depressione”, confessa.

“E’ stato un anno pieno di difficoltà, tra momenti bui, depressione e persone che mi hanno abbandonata lungo la strada. Nonostante tutto questo, però, ci siete voi, i miei fan, la mia community che non mi lascia mai sola, e la mia famiglia che rimane il mio punto fermo, il mio rifugio, il mio sostegno più grande”, scrive l’ex gieffina vip, sedicente principessa.

Lucrezia prosegue: “Sto ricominciando a respirare, sto vivendo la mia vita passo dopo passo… ma non me la sento ancora di condividere tutto. Condivido solo ciò che mi fa stare bene in questo momento, e spero che possiate capirmi. Sono grata a chi mi è sempre stato vicino fregandosene del giudizio altrui, a chi si è fatto risentire, a chi ha voluto davvero ascoltare la verità, senza giudicare”.

“Ad aprile ci vedremo con tante novità. Sarà un mese importante, anche perché ci sarà il mio appello in tribunale a Roma, qualcosa che per me rappresenta un passo fondamentale, che mi dà forza e che, da un lato servirà a dimostrare la mia innocenza”, annuncia la Selassiè.

La ragazza conclude: “E mentre affronto tutto questo, scelgo di brillare senza rumore, non inseguo l’hype, non cerco il centro dell’attenzione, ci finisco comunque. E alla fine, parlino pure… succede sempre. Forse perché, piaccia o no essere Lulù fa già abbastanza rumore”.