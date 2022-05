Sabrina Salerno spiega come si tiene in forma a 54 anni: 'Allenamenti 4 volte a settimana, mentre a tavola...'

Sabrina Salerno sul social mostra le sue forme perfette. In bikini fa vedere il suo fisico al top. A 54 anni è ancora sensualissima come un tempo e senza alcun difetto. A Gente la showgirl e cantante spiega come si tiene in forma: riesce a rimanere così grazie agli allenamenti fino a 4 volte la settimana e un grande rigore a tavola.

“Mi alleno anche quattro volte a settimana. Il Dna con me è stato generoso e io lo ricambio con equilibrio e impegno per mantenere il mio benessere - spiega Sabrina - Non amo le esagerazioni, da quando ho 25 anni sto attenta a tavola, ma senza assilli. Ho la fortuna di non andare pazza per i dolci, quindi me ne privo senza fatica. In compenso, quando lo desidero, mi concedo piccoli peccati di gola e un bel bicchiere di vino. Quando aspettavo mio figlio ho preso 30 chili, ma ero così felice che non badavo all’ago della bilancia. Dopo sei mesi dal parto, con gioia e stupore, sono rientrata nella 40”.

La Salerno ammette di essere vanitosa: “Vanitosissima. Mi guardo, mi riguardo, mi curo tanto, ma ho un forte senso del pudore, non amo ostentare. Nella vita privata non faccio topless, nemmeno in barca con gli amici, per una forma di rispetto. Nel lavoro, invece, la vedo con un’ottica diversa”.

Da ragazza invece non si piaceva: “Ero molto timida e insicura. Mi trovavo mille difetti, mi specchiavo e mi vedevo tanta, per via del seno prosperoso, anche se ero magrissima, e quindi cercavo di coprirmi, camuffarmi. Di indole, mi sono sempre sentita più un maschiaccio che femminile come mi vedevano gli altri. Non avevo la percezione netta di come in effetti ero”.

Sabrina Salerno poco dopo, però, ha capito come veniva invece percepito all’esterno il suo aspetto: “Durante i primi servizi fotografici, verso i 17-18 anni. Quando riguardavo i ritratti che mi avevano fatto riuscivo a smorzare il mio senso critico, a distaccarmi dall’insicurezza, ad avere uno sguardo obiettivo sul mio corpo. Ho preso coscienza così della mia fisicità”.

L’icona sexy degli anni ’80 infine rivela: “Sai, un conto è essere considerata sexy nell’immaginario collettivo, un altro è sentirsi così. E per me non lo è mai stato. Vedevo tutte più belle e accattivanti di me. Detto ciò, la mia immagine funzionava e, quindi, cavalcavo l’onda. Ho usato la sensualità quanto il cervello. Per scegliere cosa fare, per restare con i piedi saldi a terra quando, giovanissima, sono stata travolta dal successo. La testa ha sempre guidato le mie scelte, sono poco influenzabile e autonoma. Ho sempre sostenuto che con la sola avvenenza non si va lontano: io volevo costruire, non apparire, tant’è che dagli Anni 80 lavoro tra musica e Tv, da tanti anni sono legata allo stesso uomo (Enrico Monti, ndr), abbiamo una famiglia e con nostro figlio Luca, di 18 anni, sono accudente, attenta, apprensiva".

