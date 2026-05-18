Quando aveva 20 anni, nel 1991, la showgirl ha detto di sì a Pierfrancesco Micara

L’unione è durata solo 8 mesi: già durante il viaggio di nozze la 55enne aveva capito di aver sbagliato

Samantha De Grenet in tv, a La Volta Buona, racconta l’odissea del suo matrimonio annullato. “Mi sposai con dolore”, confessa a Caterina Balivo, aveva perso il bimbo che aspettava. Quando aveva 20 anni la showgirl ha detto di sì a Pierfrancesco Micara. L’unione è durata solo 8 mesi: già durante il viaggio di nozze la 55enne aveva capito di aver sbagliato.

''Mi sposai con dolore'': Samantha De Grenet in tv racconta l’odissea del matrimonio annullato

Non ha paura ad ammetterlo, la decisione dei fiori d'arancio è stata causata dal doloroso aborto. “Quando l’ho perso, ho pensato che lui fosse l’unica persona che potesse capire e vivere con me quel dolore”, sottolinea Sam. “Mi sono sposata con dolore e non con amore. Quello è stato lo sbaglio”, aggiunge.

Era il 1991. La luna di miele con l’uomo le ha dato consapevolezza della svista: “Neanche ero partita per il viaggio di nozze che già avevo capito che avevamo fatto un errore”. A chiedere per primo l’annullamento presso la Sacra Rota è stato Micara, ma la De Grenet non era convinta: “Lui appariva come vittima e a me non andava bene, perché era una decisione che avevamo preso insieme”. Ha deciso così di cambiare tribunale, spostando la causa a Roma, portando entrambe le versioni. La battaglia burocratica è stata estenuante: “La nullità ci ha messo 20 anni ad arrivare”.

Quando aveva 20 anni, nel 1991, la showgirl ha detto di sì a Pierfrancesco Micara

Dopo Pierfrancesco, Samantha ha avuto una relazione durata due anni e mezzo con Leonardo Pieraccioni, poi con Filippo Inzaghi. Nei primi anni 2000 ha fatto coppia con Alessandro Benetton. Nel 2005 si è sposata civilmente con Luca Barbato, ingegnere civile, da cui ha avuto l’unico figlio Brando. Pure con lui è arrivata la separazione, ma, inaspettatamente i due si sono innamorati nuovamente. Nel 2015, grazie all’annullamento delle precedenti nozze, la coppia ha finalmente potuto dire di sì in chiesa.