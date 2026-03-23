Sarah Felberbaum compie 46 anni: ecco dove ha festeggiato il compleanno, le immagini

Il 20 marzo è il suo giorno speciale, lei spegne le candeline con un party insolito

Ci sono i figli, l’uomo che ama, la sorella e le amiche a lei più care

Non ha bisogno del mega party per celebrare. Il 20 marzo Sarah Ferlberbaum compie 46 anni. L’attrice festeggia il compleanno nel weekend e sceglie un luogo alternativo per farlo, il Bowling Brunswick a Roma.

Sarah Felberbaum compie 46 anni: ecco dove ha festeggiato il compleanno

Sarah spegne la candelina accesa non sulla torta, ma posizionata su una ciotola contenente i bastoncini fritti di pollo. Sorride entusiasta. Ci sono i due figli, il marito Daniele De Rossi, l’uomo che ama, ci sono la sorella e le amiche più care. Solo poche persone, quelle che la fanno stare davvero bene.

La Felberbaum poi si regala una partita di bowling insieme a loro e si diverte un mondo. Olivia Rose e Noah, 12 e 9 anni, si godono la mamma più spensierata che mai e anche il famoso papà 42enne che li fa sentire adorati.

Il 20 marzo è il suo giorno speciale, lei spegne le candeline con un party insolito al Bowling Brunswick a Roma

Sarah sul social condivide le immagini della serata e scrive: "Amo il mio compleanno. Mi sveglio di buon umore, felice, con il desiderio che tutti possano sentirsi così, insieme a me. C’è chi pensa che sia strana, chi dice che non ho più l’età. Io me ne fotto. Perché non c’è nulla di più bello che essere felici”.

Ci sono i figli, l’uomo che ama, la sorella e le amiche a lei più care

“Ho festeggiato con le persone che amo. Mi sono sentita speciale. Mi sono sentita amata. E sono grata. Davvero tanto grata. Alla vita, alle persone che mi scelgono, alla semplicità di una cena insieme o di un paio di partite a bowling”, prosegue.

Sarah ama la sua semplicità

“Poi arriva quel momento. Quando soffi le candeline ed esprimi un desiderio con una serietà quasi sacra, come se avessi la certezza che possa davvero avverarsi. E’ una finestra di possibilità. Ti fa sentire nuova, libera di sperare senza vergogna, senza giudizio. Un nuovo anno davanti, in cui puoi ottenere ciò che vuoi. Sentirti al comando della tua vita. Rallentare. Respirare. Prendere la direzione che più ti assomiglia. Un istante breve. Breve come la vita, in fondo. Quell’istante in cui chiudi gli occhi, smetti di sentire gli amici che cantano e pensi: il mio desiderio è… E poi li riapri. E capisci che i desideri non si aspettano. Si scelgono, si costruiscono e si diventano”, aggiunge l’artista.

Gioca un paio di partire e si diverte un mondo

La Felberbaum conclude: “Promettiti solo questo: non diventare mai più piccola di ciò che sogni e ricordati sempre che non stai festeggiando il tempo che passa. Stai celebrando la persona che stai diventando”.