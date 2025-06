Selvaggia Lucarelli torna all'Isola dei Famosi dopo oltre 20 anni: liti con i concorrenti, selfie con la Fabiani, il look, ecco cos'è successo

La 50enne pungente mette in riga tutti i naufraghi, senza sconti per alcuno

Era stata tra gli opinionisti della prima edizione del reality condotta da Simona Ventura nel 2003

“E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento che fu la prima epica edizione, stasera torno a fare un’incursione nell'Isola di Veronica Gentili”, aveva scritto nelle sue Stories. E così è stato. Selvaggia Lucarelli torna all'Isola dei Famosi dopo oltre 20 anni e si diverte un mondo. Ironizza pungente, rendendosi protagonista di alcune liti con i concorrenti. Poi si scatta anche un selfie con Alessia Fabiani in studio. Sceglie un look semplice, ma molto chic: indossa un abito del colore della terra in chiffon.

Selvaggia Lucarelli torna all'Isola dei Famosi dopo oltre 20 anni: liti con i concorrenti, selfie con la Fabiani, il look

La 50enne scrittrice e blogger, giudice di Ballando con le Stelle, nella prima edizione del reality condotta da Simona Ventura su Rai2 nel 2003 era tra gli opinionisti. Nella puntata di ieri ricopre lo stesso ruolo, anche se non è seduta accanto a SuperSimo, che in questa edizione è stata chiamata a commentare le gesta dei vip. Selvaggia ironizza: stavolta è all’Isola con suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, non per conoscerlo lì… Grazie al programma, infatti, ha conosciuto il suo ex marito Laerte Pappalardo, che andava in studio per sostenere il papà, Adriano, concorrente. Sono andati a nozze nel 2004, nel 2005 hanno avuto Leon, si sono separati nel 2007.

La Lucarelli, mai doma, mette in riga tutti, senza fare sconti ad alcuno di loro. Prima ce l’ha con Mirko Frezza: “Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri, caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il parac*lo con me. Non accusare gli altri di ciò che fai tu per primo”.

Poi parla di Mario Adinolfi, accusato dagli altri di avere una doppia personalità ed essere il ‘burattinaio’ della situazione: “Mi sembra che le accuse che muove Mirko ad Adinolfi siano fondate. Ha detto che ha una doppia personalità, sta giocando la parte dell'uomo che sa di avere una sua influenza, se ne sta seduto tutto il giorno e mette tutti gli uni contro gli altri in modo diabolico”.

Sempre sul politico continua: “Non c’è l’animo zen. Mario dove è l’uomo che sui social attacca tutti? Si è spiaggiata la sua personalità”. E sulla situazione che si è creata in Honduras nel gruppo, abbastanza diviso aggiunge: “C’è la guerra per la leadership, Mario che è il grande burattinaio che muove i fili. Ci sono poi i leader fisici, Omar e Teresanna, che sono in conflitto perché il primo si sente più forte e il candidato alla vittoria e lei gli da fastidio. Vogliono far fuori Teresanna perché infastidisce la leadership maschile”.

Al momento delle nomination Selvaggia invita Patrizia Rossetti a non lamentarsi, dato che tutti indirizzano i voti contro di lei. “Secondo me è una vasca di squali, lei ha fatto sentire l’odore del sangue e loro si avventano su di lei. Lei si è mostrata debole e loro si accaniscono. Loro però vogliono sembrare più buoni dicendo che se la nominano è perché lo fanno per lei perché è stanca”, commenta.

Omar Fantini, ancora una volta leader, interviene: “Guarda che non tutto il mondo è come te, non tutti sono squali pronti ad avventarsi sul sangue". Lei allora lo provoca: “Mi piace questa cosa che finalmente tiri fuori un po’ di carattere". Lui replica: “Ce l’ho il carattere cara, non ti preoccupare".

La Lucarelli non si fa zittire e risponde: “Cara lo dici a tua sorella, così in generale. Io poi non parlavo di te, ma come sempre parli a nome degli altri e la devi smettere. Capisco che tu ti senta il leader, ma non sei il portavoce. Tira fuori questa personalità anche con gli altri e non solo con me". Omar in difficoltà ribatte ancora: “Ma se gli altri non sono così fastidiosi come te non serve tirare fuori nulla".

“Devo aver toccato una corda molto sensibile, caspita! Ancora parli a nome del gruppo, parla per te, magari in terza persona, ma parla per te", aggiunge lei. Fantini sventola allora la medaglia da leader. “Ho vinto questa collana da leader Selvaggetta! L’ho vinta, se l’ho vinta posso anche dire delle cose a nome del gruppo", sottolinea. La Lucarelli, quasi gongolando, conclude tagliente: “Adoro questa cosa, sta venendo fuori il vero te. Sono come il luminol, sto illuminando il vero te”. E si prende gli applausi del pubblico, dalla sua parte.