Le due protagoniste di una reunion dopo ben 30 anni a La Volta Buona

Caterina Balivo rivela che tra le due c’è stato un momento di attrito, ma poi…

Sono state sul bancone più famoso d’Italia dal settembre 1995 al giugno 1996, una velina mora e l’altra velina bionda di Striscia la Notizia. Ora le due sono protagoniste di una storica reunion dopo ben 30 anni a La Volta Buona. Alessia Merz e Cristina Quaranta si ritrovano sedute insieme nel salotto tv di Caterina Balivo. La conduttrice rivela che inizialmente non era tutto rosa e fiori tra loro. “Alessia Merz non sapeva ballare”, sottolinea Cristina Quaranta. La 52enne sostiene di essere stata penalizzata come velina dalla sua compagna oggi 50enne. Rivela pure com’era soprannominata l’altra da Antonio Ricci.

''Alessia Merz non sapeva ballare'': Cristina Quaranta sostiene di essere stata penalizzata come velina per via della sua compagna e rivela com'era soprannominata da Ricci

“S’è vestita come il divano”, ironizza la Merz commentando in diretta il colore dell’abito indossato dalla Quaranta. Si ride. Cristina spiega che Alessia era una ragazza molto timida quando è arrivata a Non è la Rai. “Quando ho conosciuto Alessia, lei veniva dalle montagne, timida e parlava poco, io l’ho spronata a tirare fuori il carattere. Ho tirato fuori la tigre che è in lei. Poi ho cominciato ad apprezzare e stimare”, racconta. La Merz conferma di aver ricevuto parecchie battutine dalla collega inizialmente...

Le due protagoniste di una reunion dopo ben 30 anni a La Volta Buona

La Quaranta poi confida un aneddoto del loro anno a Striscia: “Quando ho scoperto che lei sarebbe stata la mia compagna come velina, io ho pensato: ‘Lei è sempre stata molto bella, ma lei non sa ballare’. Con lei in coppia sono stata penalizzata. Il coreografo mi diceva di accennare. Durante l’estate, io sono rimasta e con l’arrivo di Miriana Trevisan che sa ballare, mi sono scatenata”. Poi rivolgendosi ad Alessia sottolinea: “Antonio Ricci ti ha preso perché sei molto bella, ringrazia che lo sei! A Striscia non c’è mai stata rivalità tra di noi”. E conclude scoprendo il soprannome che le aveva dato il patron del tg satirico proprio a causa della sua 'rigidità': “Ricci l’aveva soprannominata Pinocchio”.