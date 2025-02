Selvaggia Lucarelli per la prima volta a Verissimo: ''Donna che non ha paura di dire ciò che pensa''

L’intervista alla 50enne andrà in onda domenica pomeriggio su Canale5

Il volto tv non era mai stato nel salotto del fine settimana di Mediaset

Selvaggia Lucarelli sarà ospite di ‘Verissimo’ il prossimo weekend.

Per gli addetti ai lavori si tratta certamente di una notizia interessante, visto che la scrittrice 50enne non era mai stata nel salotto tv del fine settimana di Canale5.

L’annuncio è stato dato dalla stessa trasmissione Mediaset.

In un post condiviso sul social, si legge: “Una donna che non ha mai paura di dire ciò che pensa: domenica per la prima volta a Verissimo… Selvaggia Lucarelli!”.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, domenica 23 febbraio sarà per la prima volta ospite di 'Verissimo'

E’ stato poi condiviso dalla stessa Selvaggia nelle sue Instagram Stories.

L’intervista andrà in onda domenica pomeriggio ed è molto attesa, visto che la Lucarelli, come sottolineato dagli stessi social media manager del programma, è nota per non avere peli sulla lingua.

Negli ultimi giorni l’ultima polemica che l’ha vista protagonista è quella con un altro volto tv, Marino Bartoletti.

Lui nelle ultime ore ha anche fatto sapere di avere intenzione di “querelarla” e di ritenere di dover avere delle scuse da parte sua.