Selvaggia Lucarelli a Sanremo dopo l’importante dimagrimento degli ultimi mesi: foto

La 50enne ha perso parecchio peso negli ultimi tempi, come ha spiegato lei stessa

E’ a Sanremo per prendere parte al DopoFestival di Alessandro Cattelan

Doppiopetto nero e acconciatura delle grandi occasioni: a Sanremo c’è anche Selvaggia Lucarelli.

La scrittrice è tra i volti fissi del DopoFestival di Alessandro Cattelan e in città è arrivata con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Ha posato per i fotografi negli studi Rai e in molti hanno notato la sua silhouette effettivamente diversa da qualche tempo fa.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, è apparsa in splendida forma a Sanremo dove è presenza fissa al DopoFestival

Come si era già visto durante il suo ultimo viaggio in Asia, quando aveva postato diverse foto su IG, la 50enne è molto dimagrita. Lei stessa aveva spiegato di aver iniziato un percorso nell’estate del 2024, ma aveva anche sottolineato di aver provato fastidio quando ha ricevuto complimenti via social per questo cambiamento corporeo.

“Fin da subito ha avvertito un senso di fastidio”, aveva fatto sapere l’opinionista, blogger e giudice di Ballando con le Stelle. Aveva poi sottolineato: “Credo sia il retrogusto amarognolo della consapevolezza che, per quanto ce la raccontiamo, la magrezza generi approvazione”.

Aveva anche dichiarato che non avrebbe, almeno per il momento, approfondito la questione pubblicamente: “Per ora io non desidero condividere nulla di quello che è un mio percorso articolato, sicuramente efficace, ma sempre a rischio fallibilità”.

“Anche perché è iniziato a luglio e non è finito, e se c’è una dote che mi riconosco è quella di non chiudere mai niente con un finale sciatto e scritto in fretta”, aveva aggiunto.