Fedez sorprende a Sanremo, applausi in sala: la canzone del rapper convince nonostante le polemiche gossippare di questi giorni

Il rapper 35enne sceglie di essere low profile nella prima serata del Festival

Vestito da Versace, indossa nuovamente le lenti a contatto nere

Fedez arriva a Sanremo per la seconda volta. Il rapper è uno dei protagonisti più attesi della 75esima edizione e ci arriva dopo tantissime polemiche. La separazione da Chiara Ferragni, le rivelazioni di Fabrizio Corona e le allusioni al suo stato di salute. Nella prima serata all'Ariston Fedez sceglie il low profile con un look total black e un'esibizione che convince il pubblico.

Il rapper torna all'Ariston per la seconda volta

Federico Lucia si affida nuovamente all'amica Donatella Versace per le cinque serate del festival. Il suo look è tutto nero, dal completo Versace alle lenti a contatto già mostrate sul red carpet. Nel 2021 aveva partecipato insieme a Francesca Michielin, stavolta sono rivali in gara e Fedez sceglie un pezzo importante. 'Battito' parla di depressione e Federico appare molto intenso. Sul palco porta molto di sè: c'è l'autotune, la parte di rap e le strofe che colpiscono.

Intenso e cupo, il rapper ha convinto il pubblico

Una canzone rap cupa che parla del profondo buio della psiche per raccontarci la depressione e la voglia di guarire. Non sorride mai, è teso come una corda di violino e canta: ''Prenditi i sogni, pure i miei soldi, basta che resti lontana da me''. Il pubblico in sala applaude e sui social centra l'obiettivo.