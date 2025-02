''Sembra Melania Trump'': Achille Lauro con look eccentrico a Sanremo, le battute si sprecano

Il 34enne è tra gli artisti in gara del Festival 2025 e ha fatto quindi il consueto red carpet

Ha scelto un cappotto lungo doppio petto ed un cappello a falda larga, con tanto di veletta

Sui social sono stati creati subito molti meme, tra cui un confronto con Melania Trump all'inauguration day di gennaio

Uno, nessuno, centomila. Se dall'alto dei carri del Carnevale di Viareggio campeggia la sua gigante faccia accigliata in cartapesta, con - immaginiamo - somma invidia di tanti colleghi, e se dall'uscio della dimora sanremese durante il giorno si diverte ad intonare "La canzone del sole" di Battisti con una ricca folla di fan, l'Achille Lauro icona di stile che conosciamo, elegante e tenebroso, non tarda a presentarsi.

L'artista 34enne di "Amore disperato", che nel tempo ci ha piú volte sorpreso con i suoi look sopra le righe, spesso elegantissimi, spesso esageratissimi, ha calcato il red carpet di rito della vigilia del Festival di Sanremo con un look che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Achille Lauro, 34 anni, con il look eccentrico sul red carpet degli artisti per Sanremo 2025

In gara con il brano "Incoscienti giovani", tra i favoriti a salire sul podio, Lauro ha affrontato il primo vero grande bagno di folla sanremese con un cappotto lungo doppio petto ed un cappello a falda larga, completando il look con un paio di guanti in pelle e una stilosa veletta. Tutto rigorosamente scuro e tutto, come sempre, indossato con un portamento ineccepibile, raro tra le celebrities nostrane.

La veletta di Achille non è passata inosservata

Per la kermesse, il cantante 34enne ha scelto Dolce e Gabbana, definendo il suo stile come "un look che si rifà a un mondo retrò, all'eleganza italiana d'altri tempi. Uno schianto tra Elvis e il grande cantautorato romano".

Per ora, i MEME che circolano, piú che ad Elvis lo paragonano ironicamente alla Melania Trump del giorno dell'insediamento.

In gara contro altri 28 big, tra cui la giovanissima "cognata" Sarah Toscano, vincitrice in carica di "Amici", Lauro è stato ultimamente travolto anche dai gossip sul presunto flirt con Chiara Ferragni quando ancora era sposata con Fedez, che è in gara a Sanremo con la canzone "Battito".

Lauro con la folla di fan per strada

Carlo Conti ha definito "tranquillo" il suo Festival. Eppure ci troviamo giá davanti a gossip e inimicizie dietro le quinte, due infortuni (a Michielin e a Kekko dei Modá, che ieri non ha potuto attraversare il tappeto rosso, ma che stasera dovrebbe riuscire a cantare all'Ariston), pettegolezzi su Giulia De Lellis allontanata dal Dopofestival, fantastiche prove notturne di un Jovanotti carichissimo sul palco di Piazza Colombo. E il Festival deve ancora iniziare.