Soleil Sorge festeggia 31 anni dopo la morte di mamma Wendy: le immagini delle celebrazioni a Ibiza

Il volto tv ha perso il genitore da pochissimo e sta cercando di rialzare la testa

Ha ora condiviso alcune immagini dei festeggiamenti per i suoi 31 anni

E’ volata a Ibiza con un gruppo di amici

Soleil Sorge è tornata a condividere immagini sui social dopo la morte della mamma.

La bionda italo-americana ha voluto postare su Instagram alcune immagini per i festeggiamenti dei suoi 31 anni - compiuti lo scorso 5 luglio.

Ha pubblicato diversi scatti in cui appare in bikini a Ibiza mentre celebra l’anniversario insieme ad un nutrito gruppo di amici in barca.

Soleil Sorge, 31 anni, festeggia il suo compleanno dello scorso 5 luglio in barca a Ibiza

La comitiva si diverte in mezzo al Mediterraneo e poi festeggia anche in un locale dell’isola spagnola.

Soleil durante la vacanza spagnola

Spunta anche una torta durante una gita al largo.

La Sorge, che ha raggiunto la notorietà televisiva grazie a due programmi Mediaset, prima ‘Uomini e Donne’ (dove era stata scelta dal tronista Luca Onestini) e poi il ‘Grande Fratello Vip’, ha recentemente vissuto un lutto davvero grande.

Gli amici in barca durante i festeggiamenti

A giungo ha infatti annunciato la morte di sua madre Wendy Kay. La donna aveva solo 59 anni.

Le due nel 2020 avevano anche partecipato insieme a una seguita edizione del reality ‘Pechino Express’.

Una delle torte per il compleanno

Wendy aveva ricevuto la diagnosi di cancro al seno nel 2007. Sembrava essere guarita, ma nel 2012 era arrivata la recidiva. Nel 2022 poi per la Kay una diagnosi terribile: tumore alle ossa con interessamento della colonna vertebrale, legato alle precedenti patologie mammarie.

Soleil si diverte con un'amica

“Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”, ha fatto sapere Soleil.