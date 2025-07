''Non sembro più giovane oggi che 10 anni fa?'': Chiara Ferragni se lo chiede dopo aver visto questa sua vecchia foto

L’influencer 38enne pensa che una decina di anni fa fosse troppo magra

Ritiene quindi forse di apparire addirittura più giovane oggi che all’epoca

Chiara Ferragni pensa di sembrare forse più giovane oggi che 10 anni fa.

L’influencer se lo è domandato via social poche ore fa, quando ha chiesto ai suoi follower: “Non sembro più giovane oggi che 10 anni fa?”.

La 38enne lombarda ha fatto questa ipotesi dopo aver visto una sua fanpage condividere una vecchia foto del 2015 in cui appare visibilmente più magra di oggi.

Chiara Ferragni, 38 anni, si chiede via social se non sembri più giovane oggi di 10 anni fa

“Penso che fossi troppo magra all’epoca (qui vivevo a Los Angeles)”, ha commentato quello scatto la Ferragni.

La mamma di Leone, 7 anni, e Vittoria, 4, avuti con l’ex marito Fedez, in passato aveva già spiegato di pensare di aver vissuto periodi di eccessiva magrezza.

Sempre via social aveva parlato dell’oscillazione del suo peso: “Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77”.

Chiara Ferragni oggi

“In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste”, aveva però aggiunto.

Aveva anche spiegato di non essere ossessionata dalla forma fisica: “La felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea”.